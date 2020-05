Rzim Global Genel Direktörü Sarah Davis’in Açıklaması

Bu sabah, RZIM’in kurucusu sevgili Ravi Zacharias, Rab’bin yanına, ebedi evine gitti.

RZIM ailesi olarak tüm dualarınız ve dilekleriniz için teşekkür ederiz. RZIM’in Genel Direktörü Sarah Davis, bizlere babasıyla ilgili şu satırları yazdı:

Hiçbirimiz, iki ay içinde babamın kanser olduğunu öğreneceğimizi ve eski bir ilahinin şu son mısralarını deneyim edeceğini düşünemezdik: ‘Mesih her şeyi biliyor, bu benim için yeterli ve ben de Onunla olacağım.’ (Richard Baxter)

Babam 74 yaşında “Kurtarıcılarına övgüler söyleyen zaferli azizlere katıldı”. Onu tanıyan ve seven bizler hem onun yaşamını, hem de daha önemlisi Kurtarıcısını kutluyoruz.

Babamın her zaman hakkında en çok konuşmak istediği şey Kurtarıcısı İsa Mesih’ti. Son günlerinde bile, konuşacak enerjiden ve nefesten yoksun olduğu halde, her konuşmayı İsa’ya, İncil’e ve Rab’bin yaptıklarına çevirirdi. O sürekli, Tanrı’nın kendisi gibi on yedi yaşında şüphe dolu bir genci bulmasına, onun umutsuzluğunu ve inançsızlığını yenmesini sağlamasına ve Kutsal Kitap gerçeğindeki gibi şanlı bir umut ve inanç yaşamına çağırmasına, bunu 48 yıl boyunca dünya çapında yapmasına olanak verdiğine hayret ederdi.

Son yıllardaki ve son haftalarındaki düşünceleri ve sohbetleri hepinize şükranla doluydu – ailesi olarak gördüğü, çalışma arkadaşı müjdecilerine ve ekibindeki tüm personele. Müjdecilerin hassas yüreklerinden ve insanlara duydukları sevgiden söz ederdi, bunun Tanrı’nın henüz görmediğimiz şekilde bu hizmeti daha da kullanmasını sağlayacağından bahsederdi. Bazıları babamın yaklaşık elli yıl önce Hristiyan inancını yüceltmeye ve hayatın anlamına dair derin sorularına hitap etmeye başladığında büyük bir yolu alevlendirdiğini söylerdi. Ancak sevdiği bir arkadaşının ona aktardığı gibi, o aynı zamanda bu yolu açarak, şekillendirerek ekip arkadaşlarının da bu çağrıya devam etmesini istediğini, böylece müjdeyi duymamış milyonların şimdi onun yüz yüze gördüğü aynı İsa’yı böylelikle tanıyabileceklerini söylerdi. Tanrı’nın her birimizi nasıl çağırdığına ve bizi bu ortak vizyonda bir araya getirmesine duyduğum minnettarlık asla tükenmeyecek. Müthiş ve henüz hayal edilmemiş yollarla, onun çağrısını taşıdığınız ve büyüttüğünüz için teşekkür ederim.

Babamın alçakgönüllülüğü, lütufkâr tavrı, insanlara karşı hassasiyeti ve her şeyden önce Rab’be olan sevgisi, aklımda, kalbimde ve yaşamım üzerinde sonsuza dek damgalanmıştır. Ailemize olan sevgisinin bir gün cennette ona katılacağımız güne kadar yerinin doldurulması mümkün değil. Bildiğiniz gibi, annem ve babam kısa zaman önce 48. evlilik yıldönümlerini kutlamışlardı. Annem tamamen Tanrı’nın onları beraber çağırdığına inanarak babamın çağrısına ve bu hizmete gönülden bağlıydı. Bu çağrıya olan bağlılığının zayıfladığını gördüğüm bir an bile hatırlayamıyorum, çünkü onları çağıran Tanrı’ya ve amaçlarına dair her zaman sarsılmaz bir güven duyuyordu. Tanrı’nın nezaketini ve sadakatini, babamı ebedi evine uğurlamaya hazırladığımız günlerde, bizimle beraber olduğunu hissettiğimizde de deneyimledik. Bunun için huzur içindeyiz ve sevgisinin benzersiz ifadesi için Tanrı’ya derin bir şükranla doluyuz. Naomi, Nathan ve ben annemiz için devam eden dualarınız, ona ve bize gösterdiğiniz destek ve sevgi için minnettarız.

Yakında ailemiz mezardaki defin töreni için bir araya gelecek. Önümüzdeki günlerde Atlanta’da düzenlenecek ve dünyanın dört bir yanında canlı yayınlanacak bir anma töreni için sizinle ayrıntıları paylaşacağız.

Yuhanna İncili İsa’nın şu sözlerini kaydeder: “Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız.” (Yuh 14:19) – Ravi Zacharias’ın 57 yıl önce yaşamının gidişatını değiştiren bu kelimeler, büyükannesinin mezar taşına kazınmış ayetlerdir. Aynı biçimde onun mezar taşına da kazınacaktır. Bugün, güzel babam ve sevgili kurucumuz hiç olmadığı kadar canlı. Onun için Tanrı’ya şükrediyoruz ve Rab bizi ebedi evimize çağırıncaya kadar hayatlarımızı bu gerçeği duymak isteyen herkesle paylaşmaya yeniden adıyoruz.

Derin sevgi ve minnettarlığımızla. Margie, Naomi ve Nathan adına,

Sarah

http://rzimturkiye.com/haber/rzim-global-genel-direktoru-sarah-davisin-aciklamasi/