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Nubar Afeyan’a ait şirketin koronavirüse karşı geliştirdiği aşının ilk denemeleri olumlu sonuç verdi

2020-05-19

Ermeni iş adamı Nubar Afeyan’ın kurduğu Moderna Inc şirketi tarafından koronavirüse karşı geliştiren aşının ilk klinik deneylerden geçtiğini ve olumlu sonuçlar kaydedildiğini duyurdu.

Covid-19’a karşı hazırlanan aşı hastaların vücudunda koronavirüsü etkisiz hale getiren antikorlar oluşturdu.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonuçlarına göre aşının oluşturduğu antikorların seviyesi Covid-19 hastalığından iyileşenlerin vücudundaki antikorlar seviyesiyle aynı oldu.  

Ayrıca, Nubar Afeyan’ın şirketinin koronavirüse geliştirdiği mRNA-1273 aşısı insanların sağlığı açısından tamamen tehlikesizdir.                               

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/05/19/Nubar-Afeyan-koronavirüs/183813

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