Nubar Afeyan’a ait şirketin koronavirüse karşı geliştirdiği aşının ilk denemeleri olumlu sonuç verdi

Ermeni iş adamı Nubar Afeyan’ın kurduğu Moderna Inc şirketi tarafından koronavirüse karşı geliştiren aşının ilk klinik deneylerden geçtiğini ve olumlu sonuçlar kaydedildiğini duyurdu.
Covid-19’a karşı hazırlanan aşı hastaların vücudunda koronavirüsü etkisiz hale getiren antikorlar oluşturdu.
ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonuçlarına göre aşının oluşturduğu antikorların seviyesi Covid-19 hastalığından iyileşenlerin vücudundaki antikorlar seviyesiyle aynı oldu.
Ayrıca, Nubar Afeyan’ın şirketinin koronavirüse geliştirdiği mRNA-1273 aşısı insanların sağlığı açısından tamamen tehlikesizdir.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/05/19/Nubar-Afeyan-koronavirüs/183813
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