HDP’li Çelik’ten Keldani çiftine ilişkin açıklama

HDP’li Tuma Çelik, Keldani çifti ile ilgili açıklama yaparak, akıbetinin sonuna kadar araştırılmasını istedi. Çelik, kaçırma olayının devlete sırtını dayayan kişilerce gerçekleşmiş olduğunu düşündüklerini vurguladı

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, Keldani çifti ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Çelik, açıklamasında 24 saat gözetim altında olan bir bölgede böyle bir olayın yaşanmasının şüphe verici olduğunu belirterek, “Bir şekilde sırtını devlete veya devletteki kesimlere dayayan kişilerle birlikte yapılan bir kaçırma olayı olduğunu düşündürüyor” dedi.

‘Karanlık dehlizlerde kaybolmamalıdır’

Devletin ve bölgedeki yetkililerin gerekli çabayı sarf ederek olayı net bir şekilde ortaya çıkarabileceğini belirten Çelik, “Eğer çıkarmak için gerekli çabayı sarf etmiyorsa o zaman ortada farklı bir durum söz konusu olur. Ne yürütülen soruşturma ne de yapılan açıklamalar bizleri tatmin etmiştir. Diril çiftinin akıbeti sonuna kadar araştırmalıdır. Bu kayıp vakası, karanlık dehlizlerde kaybolmamalıdır” dedi.

Türkiye’nin kayıplar, faili meçhuller konusunda sabıkalı olduğunu belirten Çelik, son yaşanılan olayın 90’lı yılları hatırlattığını vurgulayarak “Bu kayıp vakasında iddia edilen kontra faaliyetler, alınan gizlilik kararları, kapağı açılmayan soruşturmalar, çelişkili tanık ifadelerinin tümü soru işareti barındırmaktadır” dedi.

Geri dönüşler engellenmek isteniyor

Yurt dışında yaşayan Süryanilerin bölgeye geri dönmek istediklerini ancak devletin bunu engellemk istediğini söyleyen Çelik, “Devletin içinde güçlü olduğunu düşündüğümüz birilerinin bunu engellediği düşüncesi oluşuyor bizde. Yine orada aralarında rahibin de bulunduğu köylüler, insanlarımız göz altına alındı ve tutuklandı. Bunların da bu politikanın ürünü olduğunu düşünüyoruz. Süryanilerin kendi yaşam alanlarına dönmesi engellenmeye çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Şırnak Beytüşşebap’a bağlı Mehri (Kovankaya) köyünce yaşayan Hürmüz Diril ve Şimuni Diril çiftinden 11 Ocak’tan sonra haber alınamamıştı. Çiftten Şimuni Diril’in cesedi kaybolduktan 70 gün sonra evinin yakınlarında bulunmuştu ancak Hürmüz Diril’den hala haber alınamıyor.

Aramaların yoğunlaştırılması ve sis perdesinin aydınlatılması için hak savunucuları, Süryani toplumu ve Diril çiftinin yakınları haftalardır kamuoyuna çağrı yapıyor.

Aynı köyde yaşayan Diril ailesinin diğer üyeleri 90’lı yıllarda devlet ve korucu baskısına maruz kalmışlardı.

HABER MERKEZİ

Yeni Yaşam Gazetesi