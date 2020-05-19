Ermenistan Sağlık Bakanı: Koronavirüsten ölüm oranı yüzde 1.3’e vardı

Ermenistan Sağlık Bakanı Arsen Torosyan koronavirüsle ilgili ülkedeki durumu ve istatistikleri açıkladı. Kendi Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda Torosyan Ermenistan’da ölüm oranı yüzde 1.3’e ulaştı.

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 61, koronavirüs hastalığına yakalanıp başka hastalıklardan dolayı ölenlerin sayısı ise 25’e ulaştı.

Sağlık Bakanının sunduğu bilgilere göre 100’den fazla hastaların durumu ağır.

Hatırlanacağı üzere Ermenistan’da 18 Mayıs itibarıyla toplam 4823 koronavirüs vakası tespit edildi. 24 saat içerisinde yeni rekor kırıldı ve 351 yeni hasta meydana geldi. Şu an tedavi altında bulunan hasta sayısı 2718’dir.

Toplam şimdiye kadar ülke genelinde 41.850 test yapıldı.

Ermenistan’da Olağanüstü hal 13 Hazirana kadar uzatıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/05/19/Ermenistan-koronavirüs/183678