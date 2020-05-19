Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Karabağ yeni Cumhurbaşkanının yemin törenine katılacak

Artsakh Cumhuriyeti yeni seçilen Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan’ın yemin törenine katılmak için Ermenistan Başbakan Nikol Paşinyan Karabağ’a gidecek.

Ermenistan Başbakanlık Enformasyon ve halkla ilişkiler dairesinden edinen bilgilere göre Artaskh Parlamentosunun özel oturumu 21 Mayıs tarihinde saat 18:00’da Şuşi şehrinin Kültür ve Gençlik Merkezinin binasında düzenlenecek.

Artsakh’ın yeni seçilen Cumhurbaşkanının yemin tören canlı yayınla gösterilecek, fakat gazeteciler özel oturuma katılamayacak.

Hatırlanacağı üzere ‘Özgür Vatan’ Parti Başkanı Arayik Harutyunyan 15 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanlık seçimlerinin ikinic turunda Masis Mayilyan’a karşı üstünlük sağladı ve Artsakh Cumhurbaşkanı seçildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/05/19/Ermenistan-Başbakanı-Nikol-Paşinyan-Karabağ/183846