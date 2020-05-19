Cavaheti’nin Balkho köyünde mezar taşına benzeyen khaçkar bulundu

Cavaheti’nin Ahılkelek bölgesine bağlı Balkho köyünde bir khaçkar bulundu. Anıt taşı, köy kıyısında 14 yaşındaki iki kız çocuğu tarafından keşfedildi. Khaçkarı gören kızlar, hemen anne–babalarına haber verdi. Büyükler taşı toprağın altından çıkararak yere koydu.

Balkho köyün sakinlerinden biri, khaçkarın henüz bulunduğu yerde olduğunu ve kimseye gösterilmediğini aktardı. Uzmanların ön değerlendirmelerine göre, bulunan khaçkar, muhtemelen bir mezar taşıdır ve 7-8 asırlara ait khaçkarlara benziyor. Ancak daha kesin bir değerlendirme için henüz araştırılması gerek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/05/19/Cavaheti-khaçkar-Ermeni/183712