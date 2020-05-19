Canlı Yayın: Anadolu’da Antik Sinagoglar

Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi doktora öğrencisi Emre Üstündağ 21 Mayıs 2020 Perşembe günü Instagram üzerinden canlı yayın yapacağını duyurdu. Saat 22.00’de gerçekleşecek canlı yayında Anadolu’daki antik sinagoglar ele alınacak. Emre Üstündağ’ın Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

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https://www.avlaremoz.com/2020/05/19/canli-yayin-anadoluda-antik-sinagoglar/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=canli-yayin-anadoluda-antik-sinagoglar&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=canli-yayin-anadoluda-antik-sinagoglar