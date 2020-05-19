Azerbaycan’da skandal patladı: Dükkanlarda Ermeni malı sigaralar satılıyor

Azerbaycan’daki dükkanlardan birinde Ermenistan’da üretilen sigaraların satıldığını öğrenildi. Bununla ilgili bilgiler aktaran Azerbaycan merkezli haber ajansları bir vanadaşın kendilerini telefonla arayarak sigara resimlerini de gönderdiğini bildiriyorlar.

Vatandaşın açıklamasına göre Ermenistan’da üretilen sigaralar satan dükkan Sabirabad yerleşiminin yolunda bulunuyor. Kendisi dükkana girip sigara almış ve çıktıktan sonra siagaranın üzerinde ‘Masis’ yazısı ve Ermenistan’da üretildiğini farketmiş.

Ermeni malı sigaraların Azerbaycan pazarında yer alması Azerbacan haber sitelerinde ve halk arasında histeriye sebep oldu.

Yetkili makamlar Ermeni sigaraların nasıl Azerbaycan’daki dükkanlarda yer aldığını tespit edeceklerine dair halka söz verdiler.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/05/19/Azerbaycan-Ermeni-sigarası/183722