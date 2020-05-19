19 Mayıs’ın önemi

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Oğuz Kalelioğlu

Mustafa Kemal Paşanın 19 Mayıs 1919’ da Samsun’a çıkışının 101’nci yılındayız. Mustafa Kemal Paşanın 9’ ncu Ordu Müfettişi, yani Ordu Komutanı olarak karargâhı ile Samsun’a çıkmasının sebebi; Günümüzde bazılarının “Mustafa Kemal Paşayı, Kurtuluş Mücadelesini başlatsın diye Padişah Vahdettin Anadolu’ ya gönderdi.” iddiaları gerçek değildir. O günkü Anadolu’nun durumu şöyledir; Batı Anadolu Yunan işgaline uğramıştır. Güneyde İtalyan, Fransız ve İngiliz işgal kuvvetleri bütün Akdeniz bölgesini ve Güneydoğu Anadolu bölgesini işgal etmiştir. Doğu Anadolu’ da Ermenistan ve Kürdistan kurulmaktadır. Sadece Karadeniz bölgesi açık kalmıştır. Burada da Pontus Rum Devleti kurma hazırlıkları süratle ilerlemektedir.

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Amaç; Batıdan ilerleyen Yunan Ordusuna karşı Türk Ordusu Sakarya boyunda bir cephe kurarsa onu arkasından vuracak Karadeniz bölgesinde 2 Tümen kuvvetinde bir güç oluşturmaktı. Bunun için Yunan Subayları tüccar kılığında bölgeye gelerek yerli Rumları silahlandırarak eğitiyorlardı. Ayrıca Rusya’dan kaçan Çarlık ordusunun subayları da getirdikleri silahlarla bölgedeki Ermenileri silahlandırıyorlardı. Silahlanan Ermeni ve Rum çeteleri Müslüman ve Türk köylerine saldırıyor kadın, çocuk demeden acımasızca katliamlar yaparak Karadeniz bölgesinde Türk halkına karşı etnik temizlik yapıyorlardı. Bölgedeki Türklerde silaha sarılarak can ve namuslarını korumaya çalışıyorlardı. Karadeniz bölgesinde tek etkili mukavemet Giresunlu Topal Osman’ın kendi imkanları ile kurduğu 43 kişilik çetesi idi. Rum ve Ermeni çetelerine en büyük darbeyi vuruyor masum halkı katletmelerine mâni oluyordu. Pontus Devleti kurma planları bozulan Yunanlılar İngilizler kanalı ile Padişah Vahdettin’e baskı yaparak; “Karadeniz Bölgesinde Türkler masum Hıristiyanları katlediyorlar, eğer bu bölgede asayişi sağlayamaz iseniz Mondros Mütarekesinin 7’nci Md. ne göre İtilaf devletleri olarak burayı işgal edeceğiz” diye nota verdiler.

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Adeta etekleri tutuşan Vahdettin, “Dirayetli bir komutan bulup gönderelim” dedi. Vahdettin’in göndereceği komutan, bölgede asayişi sağlamak için işgal güçlerinin istediği gibi Türk mukavemetçilerini tutuklayacak bölgenin Pontus işgaline yardımcı olacaktı. Vahdettin’in amacı bu idi. Eğer iddia edildiği gibi Vahdettin Mustafa Kemal Paşayı Anadolu’da Milli mukavemeti başlat diye göndermiş olsa, bütün Kuvayı Milliyecilerin ve Mustafa Kemal Paşanın idam fermanını imzalar mı? Ancak Mustafa Kemal Paşanın amacı bu değildi. Kurtuluşu başlatmak için Anadolu’ya geçmek istiyordu. Böyle bir görev olmasa bile “ Yetkisiz bir fert olarak, bana inanan arkadaşlarımla mücadeleyi başlatacağım” diyordu. Mustafa Kemal Paşa Bandırma vapuru ile 16 Mayıs 1919’da denize açılmadan işgal kuvvetlerinin askerleri tarafından Kız kulesi açıklarında gemi aranmış, İstanbul’dan çıkışına izin verilmiştir.

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İşgal kuvvetlerinin subayları gemiden ayrılınca Mustafa Kemal Paşa yanındakilere, “Bunlar hürriyet uğruna ölmeye karar verenlerin kuvvetini anlayamaz. Biz, Anadolu’ya ne silah ne cephane götürüyoruz. İdeali ve imanı götürüyoruz” diyerek asıl amacını arkadaşlarına açıklamıştır. Bandırma vapuru Karadeniz’e açıldıktan sonra İngiliz İstihbarat Subayı Binbaşı Neil uyanmış “Bu bizi Anafartalar’ da mağlup eden komutan, derhal gemiyi durdurun !” diye talimatlar göndermiş, iki İngiliz savaş gemisi Bandırma vapurunun peşine düşmüştür. M. Kemal Paşa kaptan İsmail Hakkı (Durusu) beye “Kıyıya yakın gidelim İngiliz gemilerine yakalanırsak gemiyi karaya oturtun biz karaya çıkarak yola devam edeceğiz” diye talimat vermiş ve mücadelesindeki kararlılığını ortaya koymuştur. İngiliz gemileri Bandırma vapurunu yakalayamayınca, İstanbul’daki İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanı Korg.Charles Harrington Samsun’daki İngiliz Tabur Komutanı Binbaşı Salter’e gönderdiği mesajda, “Mustafa Kemal Paşanın daha vapurdan inmeden tevkif edilmesi-ni ve İstanbul’a gönderilmesini” emretmiştir. Binbaşı Salter bir motorla yanında yeterli asker olduğu halde vapura çıkmış, Mustafa Kemal Paşanın heykel gibi dimdik duran mı?” diye söylemiştir. M. Kemal Paşa eliyle Binbaşı Salter’in kenara çekilmesini işaret ederek, kıyıda toplanan halkın coşkun tezahüratı altında karaya çıkmıştır. Emre itaatsizlikten Askeri mahkemeye verilen Binbaşı Salter, mahkeme heyetine “Gücünüz varsa Mustafa Kemal Paşayı gidin siz tutuklayın” demiş ve beraat etmiştir.

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19 Mayıs 1919 Türk tarihinin bir dönüm noktasıdır ve büyük dahi Mustafa Kemal Paşanın iradesi ve liderliği ile gerçekleşen Milli mücadelenin ilk adımıdır.

Bu 19 Mayıs öyle kutlu bir gündür ki;

Bugün sahip olduğumuz; Özgürlüğün, Demokrasinin, Laikliğin, Cumhuriyetin ve insanca yaşamamızın, kısaca bütün temel değerlerimizin ve kazanımlarımızın başlangıç noktasıdır.

https://www.kocaeligazetesi.com.tr/makale/4374288/oguz-kalelioglu/19-mayisin-onemi