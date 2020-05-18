Suriye’deki Ermeni İnsani Yardım Misyonu Halep Askeri Hastanesi’ne tıbbi malzeme aktardı – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermeni İnsani Yardım Misyonu, Halep Ermenistan Başkonsolosluğu ile işbirliği içinde Halep Askeri Hastanesi ve diğer tıbbi kurumlara tıbbi ve diğer gerekli malzemeleri sağlamaya devam ediyor.

İnsani Mayın Temizleme ve Uzmanlık Merkezi’nden Armenpress’e bildirildiği üzere, Tıp merkezlerinin başkanları, Ermeni uzmanlarına verilen insanş ve tıbbi yardım için şükranlarını sundular.

Halep Askeri Hastanesi Başkanı, General Fayez al-Ayubi, Ermeni ve Suriyeli doktorların ortak çabalarına, çalışmalarına tereddütsüz bağlılıklarına övgüde bulundu ve Ermeni İnsani Grubu’na verdiği destek için teşekkür etti.

Ermenistan Kamu Radyosu