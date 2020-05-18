Heydar Aliyev, Dağlık Karabağ’ın artık Azerbaycan olmadığını itiraf ediyor – Ermenistan Kamu Radyosu

İnfoteka24.ru – İnternet’te Azerbaycan’ın şimdiki liderinin babası olan ve kült bir figür haline gelen Azerbaycan’ın eski cumhurbaşkanı Heydar Aliyev’in, “Dağlık Karabağ artık Azerbaycan değil” açıklamasını gün ışığına getiren sansasyonel bir video yayınlandı.

Baba Aliyev, “Dağlık Karabağ artık Azerbaycan değil. Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ konusunda bir devlet konsepti ya da politikası yok ”dedi.

Daha önce, İnfoteka24.ru portalı Haydar Aliyev’in 2001 yılında Key West’teki çatışmayı çözmek için bir anlaşma imzalamaya hazır olduğunu, ancak ülkenin siyasi elitinin baskısı altında belgeyi imzalamayı reddettiğini bildirdi.

Bir soru ortaya çıkıyor: ama Azerbaycanlılar, özellikle de “Karabağ Bizimdir” diye bağırma fırsatını kaçırmayan ve pratikte her adımda dikilmiş Heydar Aliyev’in anıtlarına, portrelerine ve büstlerine dua eden genç nesil, kendi tarihinin bu gibi ayrıntılarının farkında mı?

Okuldan çocuklarının kafasına döktükleri radikal görüşlerini ve çarpıtılmış tarihi yeniden gözden geçirmeye hazırlar mı yoksa ulusal kahramana karşı tutumlarını yeniden düşünmeleri daha mı kolay olacak?

https://infoteka24.ru/2020/05/15/63547/?fbclid=IwAR2PuB5sbSgJtSUlBN2Qf-NqFnPtkm6Enn55FSFA6vWRi-aoOo0khtjiEfs

Ermenistan Kamu Radyosu