Hatay Gezilecek Yerler (2020) – Hatay Mutlaka Gezilmesi Gereken Yerlerin Listesi

Onlarca medeniyete ev sahibi olmuş Hatay, gezilip görülecek yerler konusunda Türkiye’nin ilk sıralarında yer alıyor. Dünyanın pek çok ilklerinin yer aldığı şehrin atmosferine bakıldığında, tarihi kalıntıların ve yapıları hissetmek mümkün olabiliyor. Anadolu’da yapılan ilk cami olan Habib-i Neccar’dan Titus Tüneli’ne kadar pek çok eski yapı bulunuyor. Sizler için hazırladığımız bu gezi rehberi niteliğinde olan listemizi sonuna kadar incelerseniz, çok daha rahat bir Hatay gezisi planı yapabilirsiniz. İşte Hatay’da gezilecek yerlerin listesi. Akdeniz Bölgesinin en güney kısmında yer alan Hatay, Türkiye’nin en eski şehirlerinden biridir. Ev sahipliği yaptığı medeniyetlerden izler taşıyan şehir, bu anlamda binlerce tarihi kalıntılarıyla göz kamaştırıyor. Sadece tarihi yapılarıyla değil, aynı zamanda yemekleriyle ve doğal güzellikleriyle ünlü olan bu şehrimiz, seyahat severlere pek çok anlamda ilkleri yaşatabilir.1939 yılında Türkiye devletine katılan Hatay, eski dönemlerde kendi başına bir devletti. Anadolu ve Orta Doğunun beşiği konumunda olan Hatay, ülkemizde de en kalabalık 13. şehirdir. Gaziantep, Adana, Osmaniye ile komşu olan Hatay, çok lezzetleri yemekleriyle de biliniyor. Döner ve künefe konusunda daha çok bilinen şehirde, çok farklı lezzetleri bulabilirsiniz. Yemek konusunda Gaziantep ile yarışabilecek seviyede olan Hatay, tatlıları ve farklı yiyecekleriyle önem ifade edebiliyor. Müzeleri, tarihi semtleri ve farklılıklarıyla kapsamlı bir seyahati hak eden bu şehrimizin yurt içi ve yurt dışı ziyaretçi sayıları azımsanmayacak seviyelere çıkmış durumda.

Müze Otel

2010 yılında bir otel inşaatı sırasında keşfedilen ve sonrasında yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarılan bu mozaikler dünyanın yekpare en büyük mozaiği olma özelliği taşıyor. Günümüzde otelin içinde bir müze olarak hizmet veren bu bölüm, Hatay turizminin yeni gözdelerinden olmayı başardı.

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Habib-i Neccar Camii

Anadolu’da ilk inşa edilen dini yapı olarak bilinen Habib-i Neccar Cami, Hatay’ın simge mekanlarından birisidir. 636 yılında, Hazreti Ömer’in halife olduğu dönemde inşa edildiği düşünülen yapı, Hristiyan dünyasında da büyük öneme sahiptir. Çünkü burası sonraları Bizans tarafından ele geçirilmiş ve kiliseye dönüştürülmüştür. 13. yüzyılda Baybars’ın bölgeye girişiyle kilise tekrar camiye dönüştürüldü. Habib-i Neccar Caminin en önemli özelliği ise Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında hoşgörünün simgesi olarak bilinmesidir.



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Hatay Arkeoloji Müzesi

Dünyadaki en büyük ikinci mozaik koleksiyonun bulunduğu Hatay Arkeoloji Müzesi, tarihi eserler diyarı olarak biliniyor. Hatay ve çevresinde yapılan kazılar sonucunda bulunan eserlerin sergilendiği müze 1948 yılında faaliyete geçmiştir. Hitit dönemlerinde Bizans’a kadar, Helenistik dönemlerden Roma’ya kadar yaklaşık 35 bin tarihi eser burada sergileniyor. Bu nedenle Hatay gezinizde Arkeoloji Müzesini görmeniz açınızda fayda sağlayabilir.

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Aziz Simeon Manstırı

Samandağ’da bir tepenin üzerinde inşa edilmiş Aziz Simeon Manastırı günümüze kadar varlığını ne yazık ki sürdürememiştir. Ancak kalıntıları gidip görülmeye değer. Yaklaşık 1500 yıl önce yapıldığı düşünülen manastırın bulunduğu yerin doğal manzarası, fotojenik olarak biliniyor. Toplu taşıma ile ulaşılamayan manastır günümüzde yok olma sorunu yaşıyor.

5

St. Piere Kilisesi

Dinlerin bir arada yaşadığı şehir olarak tarihte bilinen Hatay’ın diğer önemli yapılarından birisi, St. Pierre Kilisesi’dir. Hristiyanlık dininde çok önemli bir yere sahip olan kilise, Hatay’a 35 kilometre uzaklıktadır. Hazreti İsa’nın 12 havarisinden birisi olan Aziz Petrus, ilk toplantılarını bu kilisenin içerisinde yapmıştır. Kilise, Katolik inancın dünyaya yayılmasını sağlamıştır. Hristiyanlık kelimesi ilk olarak burada kullanılmıştır.

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Titus Tüneli

Roma İmparatoru Vespasian tarafından sel ve taşkınlardan korunmak adına yapılan Titus Tüneli, Milattan Sonra 69 yılında yapımına başlanmış, İsa’dan Sonra 81 yılında tamamlanmıştır. Dağın oyulmasıyla yapılan tünelde köleler ve lejyonlar çalıştırılmıştır. 7 metre yüksekliğinde olan tünel, 1380 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindedir.

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Beşikli Mağara

Roma dönemine ait olan bu tarihi eser, Titus Tüneli’nin çok yakınında bulunuyor. Dolayısıyla buraya Titus Tüneli’ni keşfettikten hemen sonra gelebilir, iki tarihi eserin varlığına aynı anda şahitlik edebilirsiniz. Roma dönemi Kralının mezarı ve halk mezarlığı burada bulunuyor.

8

Payas Kaleis

Hatay’ın Payas ilçesinde yer alan kale, il merkezine 70 kilometre uzaklıktadır. Yapımı ilk olarak Haçlılarca yapılmış, Osmanlılar tarafından yıkılıp tekrar inşa edilmiştir. Bizans başta olmak üzere birçok medeniyetin hüküm sürdüğü Payas Kalesi, Hatay’ın simge yapılarından birisidir. Hatay’a gelmişken tarihi yapıyı görebilirsiniz.

Kapılı Değirmenli Şelale

Doğa harikası olarak tabir edilebilen bu şelale, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bulunuyor. Şelale yaklaşık olarak 20 metreden dökülüyor. Huzurlu vakit geçirmek isteyenleri ziyarete bekleyen şelale, doğanın insana sunmuş olduğu sayılı birkaç yer arasında olduğu söyleniyor.

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Musa Ağacı

Halk arasında Hazreti Musa’nın sası olduğu düşünülen bu ağacı yaşı 3 bin civarındadır. 16 metre yükseklikte olan Hıdırbey Musa Ağacı doğanın en güzel sunumlarından biri olarak kabul görüyor. Hatay’a gittiğinizde zamanınız olursa, Hıdırbey Musa Ağacını görmenizi tavsiye ediyoruz.

https://www.milliyet.com.tr/galeri/hatay-gezilecek-yerler-2020-hatay-mutlaka-gezilmesi-gereken-yerlerin-listesi-6214598/4