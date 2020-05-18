ESAYAN OKULU SORUNU İLE İLGİLİ

Cemaatimiz üyeleri 15 Mayıs 2020, Cuma gününden itibaren kamuoyunu meşgul eden, güncel ve acil bir sorunun farkındalar. Sosyal medya ortamında bu konuda tepkiler de sürmektedir. Sorun Beyoğlu S. Yerrortutyun Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu tarafından alınan bir kararla Esayan Okulu’nun iki müdürü Satenig Nişan ve Arlin Yeşiltepe’nin önümüzdeki aylarda işlerine son verileceğiydi.

Bu doğrultuda Patrik Sahak Hazretleri de olayı kabul edilemez olarak niteleyerek Vakıf Yönetim Kurulu’na bir mektup yazıp kararı tekrar gözden geçirmeleri gerektiğini bildirmişti.

Patrik Hazretleri bugün Beyoğlu S. Yerrortutyun Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Simon Çekem ile ve Esayan Okulu’nun iki müdürü Satenig Nişan ve Arlin Yeşiltepe ile birer telefon görüşmesi yaparak Patrikhane’de bir görüşmeye davet etmiştir.

Tarafların görüşmeyi Kabul etmeleri ise mutlutluluk vericidir. Buluşma 65 yaş üstü insanlar için uygulanan sokağa çıkma yasağı ertesi gerçekleşecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz

PATRİKLİK SEKRETERYASI

http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/esayan-okulu-sorunu-ile-ilgili/