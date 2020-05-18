Ermenistan’ın başkentinde Woodrow Wilson’un heykelini dikmek için imza kampanyası başlatıldı

Change.org sitesinde Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da ABD 28’inci Devlet Başkanı Woodrow Wilson’un heykelini dikmek için imza kampanyası başlatıldı.

Bu imza kampanyasını Ermeni siyaset bilimci Ara Papyan’ın girişimiyle başladı.

Gerekçe olarak Woodrow Wilson’un yüz binlerce Ermeni yetimlerini kurtardığını ve 22 Kasım 1920 tarihinde Ermenistan Cumhuriyetinin geleceği açısından çok önemli Wilson’un Hakem Kararı aldığını belirlendi.

Şu anda imza kampanyasına 1083 kişi katıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/05/18/Ermenistan-Woodrow-Wilson-heykeli/183669