Ermenistan otobüs üretmeye başlayacak

Ermenistan Güney Kore’deki ‘Youngsan’ şirketiyle birlikte ortak otobüs üretimi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Bu yatırım projesinin değeri yaklaşık 4.4 miliyon dolar olacak. Ermenistan’da üretilen otobüsler Avrasya Ekonomi Birliği (AEB) ülkelerinde pazara çıkacak.

Üç farklı çeşitli otobüs üretilmesi planlanıyor. Bu otobüslerin uzunluğu 10 metreye varacak. İlk aşamada hammadesi dışarıdan getirilecek, fakat daha sonra hammadesinin de Ermenistan’da hazırlanması hedefleniyor.

‘Youngsan’ şirketi temsilcileri Temmuz ayında Ermenistan’a gelecek ve bu sene üretim sürecine büyük ihtimalle start verilecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/05/18/Ermenistan-otobüs/183602