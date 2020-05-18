Ermeni halkına hakaret eden Murat Övüç’ün sır gibi sakladığı sevgilisi Ermeni asıllı mı?

Instagram’da yaptığı çıkışlar ve anlattığı olaylarla fenomen olan Murat Övüç 13 yıldır birlikte olduğu hayat arkadaşını sır gibi saklıyordu. Sevgilisinin “Kapalıçarşı’nın İmparatoru” olduğunu söyleyen Murat Övüç’ün birlikte fotoğrafları ortaya çıktı. İşte Murat Övüç’ün Ermeni asıllı yakışıklı sevgilisi…

Çektiği videolar ile sık sık gündem olan sosyal medya fenomeni Murat Övünç’ün özel hayatı merak konusu oldu. Murat Övüç’ün “Kapalıçarşı’nın imparatoru” olarak ifade ettiği ermeni asıllı sevgilisi takipçileri tarafından merak ediyor. Murat Övüç’ün sevgilisinin fotoğrafları ortaya çıktı.

Murat Övüç, geçtiğimiz gün Emre Kara’nın Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına konuk oldu. Özel hayatından mal varlığına kadar çeşitli konularda konuşan Övüç, sevgilisi hakkında da samimi itiraflarda bulundu.

MURAT ÖVÜÇ: 12 YILLIK SEVGİLİM VAR

Sevgilisi olduğunu açıklayan Övüç, “Sevgilim var. 12 yıl oldu. Kapalıçarşı’nın imparatoru. Pırlanta ondan soruluyor. Otursam, çalışmasam onun parası bana da yedi sülaleme de yeter. Ama ben çalışıyorum gece gündüz ve alnımın teriyle kazanıp kendi paramı harcıyorum. Bir kadının da bir erkeğin de üç sevgilisi olacak; bir paralı, bir belalı bir de sevdalı.”

Murat Övüç’ün bu açıklamalarının ardından 12 yıllık sevgilisinin kim olduğu merak konusu olurken sosyal medyada konuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Övüç’ün Facebook hesabında 2013 yılına ait fotoğraflarda birisiyle çok samimi pozlar verdiği görülürken bu kişinin Övüç’ün bahsettiği sevgilisi olduğu iddia edildi.

İşte Murat Övüç’ün o çok konuşulacak fotoğrafları:

https://halkweb.com.tr/murat-ovucun-sir-gibi-sakladigi-sevgilisi-ortaya-cikti/