Azerbaycan Cumhuriyeti Dağlık Karabağ Bölgesinin Azerbaycanlı Topluluğunun beyanı

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Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Dağlık Karabağ ve diğer işgal altındaki bölgelerinden zorla göç ettirilen kişiler olarak bizler yaklaşık 30 yıldır ermeni tecavüzünden acı çekmekteyiz.

1988 yılında başlayan bize karşı etnik temizleme politikası sonucunda Ermenistan`ın askeri işgali, Azerbaycan topraklarının neredeyse beşte birinin işgaliyle ve 700.000’den fazla Azerbaycanlının ata yurtlarından çıkarılmasıyla sonuçlandı.

Topraklarımızın işgali ve gerçekleştirilen tecavüz sırasında binlerce Azerbaycanlı vahşice öldürülürken, birçok sivil kayıp oldu. Bir gecede kadınlar, çocuklar ve yaşlılar da dahil olmak üzere 613 sivilin vahşice öldürüldüğü Azerbaycanın Dağlık Karabağ Bölgesideki Azerbaycan nüfuslu Hocalı şehrinde gerçekleşen soykırım, ermeni işgalci güçleri tarafından Azerbaycanlılara karşı işlenen en büyük katliam haline geldi. Ne yazık ki, bu suçların failleri cezasız kalmaya devam ediyorlar.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu da dahil olmak üzere dünya toplumu, Azerbaycan Cumhuriyeti`nin uluslararası kabul görmüş sınırlar içindeki egemenliğini ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu, bununla birlikte Dağlık Karabağ bölgesinin onun ayrılmaz bir parçası olduğuna tekanlamlı olarak destek verdiğini defalarca

belirtmiş ve bütün zorla göç ettirilen Azerbaycanlıların topraklarına dönme hakklarının olduğunu beyan etmiştir.

Azerbaycanın Dağlık Karabağ Bölgesi Azerbaycanlı Topluluğu ermeni silahlı kuvvetlerinin Dağlık Karabağ ve Azerbaycanın işgal altındaki diğer tüm bölgelerinden derhal, tam şekilde ve koşulsuz olarak geri çekilmesininin sağlanması, zorla göç ettirilmiş Azerbaycan nüfusunun bu bölgelerdeki evlerine ve mülklerine liyakatla ve güvenlik içinde

geri dönmesi, bu bölgelerin rehabilitasyonu ve ekonomik kalkınması ve kuvvetlerinin Azerbaycanın Dağlık Karabağ bölgesindeki Ermeni ve Azerbaycan topluluklarının eşit ve ayrımcı olmayan bir temelde barış içinde bir arada yaşamaları yönünde münakaşanın barışçıl çözümünü desteklemektedir.

Ancak, Ermenistan Cumhuriyeti`nin başbakanı Nikol Paşinyanın “Karabağ Ermenistan”ındır diye rezil bir ifadesiyle ortaya koyulan Ermenistan ve onun kavgacı retorik liderlerinin izlediği oldukca ihlakçı politikasının arka planında barış ve uzlaşmaya hazırlanmak çok zor. Dahası, Ermenistan Azerbaycanın Dağlık Karabağ bölgesindeki Azerbaycan toplumunun varlığını kabul etmeyi bile reddediyor, bizim temel hak ve özgürlüklerimizi reddediyor ve Azerbaycanın Dağlık Karabağ bölgesinin Azerbaycanlı ve ermeni toplumları arasındaki temaslara karşı çıkmaya çalışıyor. Bu, Ermenistanın

Azerbaycan topraklarının tecavüzkar ve işgali politikasının merkezinde yer alan insan haklarına yönelik derin bir aşağılamasının bir başka kanıtıdır.

Ermenistan, Azerbaycanlı zorla göç ettirilenlerin evlerine dönmelerini engelleyerek, bu bölgelerde demografik yapının suni olarak değiştirilmesi çabaları, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve kültür özelliklerinin değiştirilmesine yönelik amaçgüdümlü adımlar atmakla, işgal edilmiş bölgelerin kolonileştirilmeği hedeflemiş politika yürütmektedir.

Dünya toplumunu sesliyoruz ki, 30 yıldır devam eden ermeni tecavüzüne ve evlerinden çıkarılan yüzbinlerce Azerbaycanlının acılarına gözü kapalı kalmasınlar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının gerçekleştirilmesi ve Ermenistan- Azerbaycan münakaşasının Helsinki Nihai Yasası`nda öngörülen uluslararası hukukun norma ve prensipleri temelinde, Azerbaycan Cumhuriyetinin uluslararası olarak tanınan sınırları çerçevesinde toprak bütünlüğüne ve egemenliğine tam olarak saygı gösterilerek hall edilmesi için çabalarını iki katına çıkarsınlar.

https://yesiligdir.com/haber/detay/26495