28 yıl önce bugün Karabağ’ı ana vatan Ermenistan’a bağlayan Berdzor düşman işgalinden kurtuldu

18 Mayıs 1992 tarihinde Artsakh’ı (Karabağ) Ermenistan’a bağlayan Laçin (Berdzor) bölgesi Azerbaycan işgalinden kurtuldu ve stratejik açısından bir önemli gelişme daha da kaydedildi Karabağ savaşında.

Bu vesileyle Artsakh Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan resmi Facebook sayfasından paylaşımda bulunarak özel bir gururla tarihi o günü hatırladığını ifade etti, çünkü kendisi de tarihimizin şanlı o sayfasında yer aldı.

Arayik Harutyunyan yaptığı açıklamada “1 yıl önce Artsakh’ın kalkınmasının yeni aşamasını Berdzor’da ilan ettim ve bu bir tesadüf değil. Söylediklerime yeniden sahip çıkıyorum ve makul sürede bütün iddialı projelerin hayata geçirilmesini doğruluyorum” ifadelerine yer verip Berdzor’un kurtuluş bayramını tebrik etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/05/18/Karabağ-Laçin/183627