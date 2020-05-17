Saadet Partisi’nden Sümela Manastırı çıkışı! Endişe verici…

Saadet Partisi, Trabzon’un Maçka ilçesinde restorasyon çalışmaları devam eden Türkiye’nin kültürel miraslarından olan Sümela Manastırı ile ilgili endişelerini dile getirip yetkililere çağrıda bulundu.

Saadet Partisi, Türkiye’nin kültürel miraslarınından birisi olan Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisinde bulunan Sümela Manastırı ile ilgili endişelerini dile getirdi. Saadet Partisi Trabzon İl Başkan Yardımcısı Sefa Aydın, manastırın devam eden restorasyon sürecinin kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılmasını istedi.

Türkiye’nin turizm merkezlerinden biri olan ve 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisinde bulunan Sümela Manastırı’nın bir bölümü 25 Mayıs’ta ziyaret açıldı. Sümela Manastırı’nda Korona virüs tedbirleri ve olumsuz hava şartları nedeniyle geçtiğimiz Nisan ayında ara verilen restorasyon çalışmalarına geçtiğimiz günlerde yeniden başlandı.

SÜMELA MANASTIRI’NIN HÜCRESİNE BETON DÖKÜLDÜ

Saadet Partisi Trabzon İl Başkan Yardımcısı Sefa Aydın, çalışmaların devam ettiği, geçmişte Hristiyan din adamlarının sürgün yeri olarak da kullanılan Sümela Manastırı ile ilgili endişe verici iddialar duyduklarını söyledi. Aydın, “Müteahhit firma, manastırın zindan bölümünde bulunan bir hücredeki kuyuya beton dökerek kapatıp, diğer zindanlara benzeterek oradaki zindanın tarihi yapısını bozduğu iddia ediliyor. Bunun gibi birçok meseleden daha bahsediliyor. İnceleme fırsatımız olmadığı için kesin ifadeler kullanarak bunların hepsini dillendirmenin doğru olmadığını düşündük.” dedi.

‘SÜMELA’DA DURUMU KAMUOYU İLE PAYLAŞIN’

Yetkililerin tadilat süreciyle alakalı aşamaları kamuoyuna şeffaf bir şekilde aktarmadığını belirten Saadet Partili Sefa Aydın, şunları söyledi:

“Bizim endişemiz 15 gün sonra açılacağı söylenen Sümela Manastırı’nı ziyaret ettiğimizde tarihi dokusu zarar görmüş bir eser ile karşılaşmak. Temennimiz Sümela Manastırın tarihi dokusunu bilen, alanın uzman kişilerin tadilat sürecine katkı vermesi ve kültürel mirasımızın korunmasıdır. Maalesef yetkililer kültürel miraslarımızı müteahhit firmaların vicdanına bırakıyor. Tadilatı başından sonuna kadar kamuoyu ile paylaşarak, şeffaf bir anlayışla süreci yürütmenin hepimize faydası olacağı kanaatindeyiz.

Ben yaptım oldu mantığıyla hareket etmenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Vicdan sahibi tüm milletvekillerinin ve yöneticilerin Sümela’daki durumu inceleyip kamuoyuna açıklama yapmalarını istiyoruz. Şayet ortada yapılan bir yanlış var ise tadilat bitmeden ve süreç uzamadan bunu düzeltilmesi tüm vicdan sahibi insanların yüreklerini ferahlatacaktır.”

https://www.milligazete.com.tr/haber/4371490/saadet-partisinden-sumela-manastiri-cikisi-endise-verici