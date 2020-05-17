ÇERKESFED’den Kırım Tatar Sürgününün 76. yıl dönümü açıklaması

Çerkes Dernekleri Federasyonu (ÇERKESFED) tarafından, Kırım Tatar Sürgününün 76’ncı yılı için bir açıklama yayımlandı.

Yayımlanan açıklama metninde Kırım Tatar Sürgününün 76’ncı yılında Kırım Tatarlarının acılarının paylaşıldığı vurgulanarak, “18 Mayıs 1944 yılında Stalin’in başında bulunduğu zulüm yönetimi tarafından vatanlarından sürgün edilerek soykırıma uğratılan Kırım Tatarlarının acısını içimizde hissediyoruz. Benzer acıları yaşamış bir halk olarak Kırım şehitlerine ve sürgün yollarında hayatını kaybeden büyüklerimize Allah’tan Rahmet diliyor ve kendileriyle her zaman dayanışma içinde olduğumuzu ilan ediyoruz.” denildi.

Sürgünde hayatını kaybedenlere ve Kırım Tatarlarının sürgün edildikleri yerlerde çektikleri acılara da yer verilen açıklamada, “Halen sürgün sonrası bölünen ve birbirine kavuşamayan aileler sorunu da büyük bir sayı oluşturmaktadır.” denilerek bu tarihi facianın günümüzde de etkilerini sürdürdüğüne dikkat çekildi.

https://qha.com.tr/haberler/cerkes-dernekleri-federasyonu-kirim-tatar-surgununun-76-nci-yilinda-kirimli-kardeslerimizin-acilarini-paylasiyoruz/201754/