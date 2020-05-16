Ruanda’daki soykırıma fon sağlamakla suçlanan iş insanı, 25 yıl sonra Paris’te yakalandı

Ruanda’da yapılan soykırımla bağlantılı olarak aranan baş şüphelilerden olan iş insan Felicien Kabuga, 25 yıl sonra Fransa’nın başkenti Paris’te yakalandı.

Fransa Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 84 yaşındaki Kabuga’nın sahte bir kimlikle Paris yakındalarındaki Asnières-sur-Seine’da yaşadığının tespit edildiği belirtildi.

Fransız kolluk kuvvetlerinin, Kabuga’yı bu sabah yapılan bir operasyonla saat 5.30’da gözaltına aldığı bildirildi.

25 yıldır “dünyanın en çok aranan” insanlarından biri olan Kabuga’yı bulana ABD 5 milyon dolar ödül vereceğini duyurmuştu.

Hutu iş adamı, 1994 yılında Ruanda’da 100 günlük bir süreçte 800 bin Tutsi ve Hutuyu katleden milisleri fonlamakla suçlanıyor.

Kabuga’nın Paris Temyiz Mahkemesi’ne çıktıktan sonra Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanması bekleniyor.

T24