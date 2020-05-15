Ukrayna Devlet Başkanı’nın sitesinde Ermeni Soykırımı’ı tanıma çağrısı yayınlandı

Ukrayna Devlet Başkanı’nın resmi internet sitesinde, Ermeni Soykırımı’nı tanıma önerisi yayınlandı.

“Mons Pius” sivil toplum kuruluşunun yöneticisi, “Sayın Volodımır Aleksandrovich, hakikat ve tarihi adalet uğruna verilen bir asırlık mücadelede tüm Ermeni halkına destek vermeniz ricasıyla Size başvuruyorum.

Irk, din veya herhangi bir başka nedeniyle halklara uygulanan eziyet, baskı ve kitle katliamlar, insanlığa karşı işlenen suçtur ve zamanaşımı süreleri yoktur. Bu tür eylemler, gelecekte benzeri olayların tekrarlanmasını önlemek hedefiyle tüm medeni dünya tarafından eşdeğer şekilde değerlendirilmeli.

Bu nedenle, 1915-1922 yıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermenilerin kitle imhasının Ermeni Soykırımı olarak tanınması ve 24 Nisan’ın bu felaketin kurbanlarının anma günü olarak tanınması için devlet seviyesinde gerekli destek sağlamaya çağırıyorum Sizi” ifadelerine yer verdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/05/15/Ukrayna-Zelenskıy-Ermeni-Soykırımı/183513