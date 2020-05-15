Litvanya Ermenistan’a 10.000 taneden fazla yüz koruyucu siperlik verdi

14 Mayıs tarihinde özel askeri uçakla Litvanya’dan Ermenistan’a 10.600 adet yüz koruyucu siperlik getirildi. Bunlardan 3000 tanesi sağlık görevlileri için, 7600 tanesi ise açık havada ve tıbbi olmayan hizmette bulunan başka uzmanlar için öngörüldü.

Litvanya Hükümeti adına Litvanya Yerevan Büyükelçisi gönderilen yardımı Ermenistan Sağlık Bakanı Yardımcıs Anahit Avanesyan’a ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Avet Adonts’a teslim etti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı resmi Facebook sayfasından Litvanya’nın salgına karşı ortak mücadelesi kapsamında bu dostluk adımını takdirle karşıladığını ifade etti.

22 Nisan tarihinde Litvanya Hükümeti Ermenistan da dahil olmak üzere ‘Doğu Partnerliğe’ üye olan 4 ülkeye 100.000 euro değerinde maddi destek vermeye dair karar aldı. Bu destek Litvanya şirketleri tarafından üretilen tıp malzemelerinden oluşuyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/05/15/Ermenistan-yüz-koruyucu-siperlik/183534