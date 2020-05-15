Ermenistan Cumhurbaşkanı: Eğer Türkiye Ermeni Soykırımı’nı tanırsa, bu tanıma her şeyden önce Türkiye’nin yararına olur – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Cumhurbaşkanı: Eğer Türkiye Ermeni Soykırımı’nı tanırsa, bu tanıma her şeyden önce Türkiye’nin yararına olur

‘StratNews Global’ isimli Hint haber portalına internet üzerinden röportaj veren Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sargsyan, Türkiye tarafından Ermeni Soykırımı’nın inkarı nedenlerini açıkladı.

Ermenistan Devlet Başkanı: “Eğer hatalarınızı kabul edebiliyorsanız, güçlüsünüz demek. Bu adım size daha zayıf değil aksine daha güçlü eder. Ayrıca hakikat ve adalet faktörleri de vardır. Osmanlı topraklarında bir buçuk milyon Ermeni katledildi. Bu insanlar oralarda binlerce yıl yaşıyordu. Peki Ermenilerin kiliselerine, kalelerine, kültür merkezlerine ne oldu? Yaşanmış bir tarih var ve dünya bu tarihi tanımıştır.

Eğer bir gün Türkiye Ermeni Jenosidi’ni tanırsa, bu tanıma ilk önce Türkiye halkı ve Türkiye’nin yararına olur. Mesela Türkiye Avrupa Birliği üyesi olmak istiyor. Hoşgörü ise, Avrupa’nın en önemli değerlerinden biridir. Tarihi tanıyıp hoşgörü yolunda gitmek önemlidir.

1915’te bir buçuk Ermeniyi kaybettik. Yani Soykırım işlenmeseydi bugün Ermenilerin sayısı 10 milyon değil 20-25 milyon olurdu. Demem o ki jenosit, sadece ölüleri değil hayata gelemeyen nesilleri de kapsar.”

Ermenistan Kamu Radyosu