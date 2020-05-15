Bölücü örgütün ‘Ermeni’ oyunu

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

PKK/YPG’li teröristler, uluslararası kamuoyunun dikkatini Suriye’ye çekmek için sözde “Ermeni Taburu” kurdu. MİT, taşeron örgütün Kandil’den gelen teröristlerden oluşturulduğunu belirledi

Sema ALİM DALGIÇ

Suriye’nin kuzeyini ABD desteği ile işgal ederek etnik temizlik yapan terör örgütü YPG/PKK, yürüttüğü kanlı terörü kamufle etmek için yeni oyunlar peşinde. Sincar’da, Ezidi yapılanmasına giden terör örgütü, Haseke hattında ise sözde “Ermeni Taburu” yapılan- masıyla uluslararası kamuoyuna “tüm azınlıkları temsil ettiği’ yalanını pompalamaya çalışıyor.

Suriye kuzeyinde faaliyet yürüten Suriye Kürt Ulusal Konseyi’nin (ENKS) yanı sıra muhalif tüm yapıları bölgeden süren, önde gelenlerini de infaz eden kanlı örgüt, bir yandan Arap nüfusu bölgeden tehcir ederken, diğer taraftan da “çok yapılı” görünerek, kanlı yüzünü gizlemeye çalışıyor.

Örgüt bu amaçla PYD içine odaklanmış yeni bir mikro terör örgütünü devreye soktu.

MİT tespitlerine göre, PYD’nin Ermeni kolu olarak kurgulanan sözde “Nubar Ozanyan Taburu” adlı bu örgüt; adını, 2018’de Rakka’da öldürülen terör örgütü TİKKO’nun lideri Nubar Ozanyan’dan alıyor.

Barış Pınarı Harekâtı’nda Suriye Demokratik Güçleri içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Millî Ordusu ile çatışmalara giren çetenin logosunda ise Ağrı Dağı bulunuyor.

https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/05/15/bolucu-orgutun-ermeni-oyunu