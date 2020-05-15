Armen Sarkisyan: “Türkiye eğer bir gün Ermeni Soykırımı’nı tanırsa, bu ilk önce kendi yararına olur”

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Hindistan merkezli “StratNews Global” itibarlı haber portalına demeç verdi.



Türkiye tarafından Ermeni Soykırımı’nın inkarına dair soruyu da cevaplayan Sarkisyan, burada bazı etkenlerin söz konusu olduğuna dikkat çekti.

Sarkisyan, “Birkaç husus üzerinde duracağım. Bunlardan birincisi güçtür. Eğer hatalarnızı kabul edebiliyorsanız, güçlüsünüz demek. Evet, hatalı bir adım attım, pişman oldum, diyebiliyorsunuz. Bu adım sizi güçsüz kılmıyor, tam tersine, güçlendiriyor.

İkinci husus, hakikat ve adalettir. Eski Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarında 1.5 milyon Ermeni katledildi. O insanlar binlerce yıl boyunca o topraklarda yaşamıştı. Ermeniler yeni gelmemişti oralarda. Peki onların kültürü, binlerce kiliseleri, kaleleri, kültür merkezleri, edebiyatı ve sair nerede kaldı? Tarih vardır ve dünya bu gerçeği tanıdı.

Eğer bir gün Türkiye, Ermeni Soykırımı’nı resmen tanırsa, bu ilk önce Türkiye halkının ve Türkiye’nin yararına olur. Örneğin, Türkiye, Avrupa Birliği’ne girmek istiyor. Ancak Avrupa’nın en büyük değeri, Avrupa’yı bir arada tutan hoşgörüdür. Tarihi tanımak ve hoşgörü yolundan gitmek önemlidir.



1915 yılında biz 1.5 milyon Ermenileri kaybettik. Basit bir matematik hesabı yaptığımızda, eğer bunlar yaşanmasaydı, bugün 3 milyonu Ermenistan’da olmak üzere tüm dünyada yaşayan 10 milyon Ermenilerin sayısı 20-25 milyon olurdu. Burada sadece 1.5 milyon Ermenilerin ölümünden bahsetmiyoruz, biz aynı zamanda doğamayan nesilleri de kaybettik”. şeklinde konuştu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/05/15/Ermeni-Soykırımı-Türkiye/183575