Yerevan’da Ermeni siyasi ve askeri önder Drastamat Kanayan’ın (Dro) müzesi açılacak

Yerevan’da, 19. asrın Ermeni kurtuluş savaşının önderlerinden biri olan Drastamat Kanayan’ın (Dro) müzesi kurulacak.

Bu hedefle bugün Yerevan’ın Buzand Sokağı’nda bulunan ve zamanında tüccar ve şehir meclisi üyesi Mkrtiç Yengibaryan’a ait olan ev, “Eski Yerevan” projesi kapsamında restore ediliyor. Restorasyon çalışmaları için İtalyan uzman Lorenzo Yurina davet edildi.

Birinci Ermenistan Cumhuriyeti’nin kurucularından biri olan ve askeri bakan görevini yerine getiren Drastamat Kanayan, 1918-1920 yıllarında bu evde ailesiyle yaşadı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/05/14/Yerevan-Drastamat-Kanayan-Dro/183473