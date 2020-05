Kızılay’dan, İstanbul Süryani Kadim Vakfı’na Destek

HYETERT – Türk Kızılay’ı, Tarlabaşı’ndaki Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi’ne, ihtiyaç sahiplerine iletilmek üzere gıda kolisi yardımPetition on recognition of Armenian Genocide launched on Ukraine’s President’s websiteında bulundu. İstanbul Süryani Kadim Vakfı’nın Facebook hesabından paylaşılan bilgiye göre, yardımları Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ercan Tan bizzat teslim etti.

Metropolit Filüksinos Yusuf ÇETİN ile birlikte Vakıf Başkanı Sait Susin ve diğer üyeler Kenan Gürdal ve Turgay Altınışık hazır bulundular.

Bu anlamlı ziyaretin ardından Metropolit Hazretleri Sayın Ercan Tan’a, Yakup Tahincioğlu’nun yayına hazırladığı, ”Tarihleri, kültürleri ve inançlarıyla 5500 yıldır bu topraklarda yaşayan SÜRYANİLER” adlı kitabı hediye edildi.

İstanbul Süryani Kadim Vakfı, resmi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla Türk Kızılay’ına şu sözlerle teşekkür ettim: ‘Ülkemizin gururu, her daim fakir fukaradan tutun da afet dönemlerine kadar Dünya’nın her yerine yetişmeye çalışan, din, dil, ırk ayrımı yapmadan büyük özveri ile yardımlarını esirgemeyen KIZILAY’ımız, bu sefer de geleneği bozmamış ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere her yıl olduğu gibi bu yıl da Metropolitlik merkez Kilisemize gıda kolileri teslim etmiştir. Başta sayın Kızılay Genel başkanımız olmak üzere, yardım kolilerini kendi elleri ile teslim etmek için Kilisemize teşrif eden Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ercan Tan beye ve ekibine sonsuz şükranlarımızı arz ediyoruz. Allah gücünüzü arttırsın, sizin bağışlarınızı ve bağışçılarınızın tüm yardımlarını kabul buyursun‘

https://haber.sat7turk.com/kizilaydan-istanbul-suryani-kadim-vakfina-destek/