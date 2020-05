İran, Aras Nehri üzerinde yaptığı köprü ve barajlarla kendi sınırlarından işgal altındaki Karabağ’a Ermenilere destek amaçlı kara koridoru açıyor. Azeri Milletvekillerinden olaya tepkisini ‘bunun adı alçaklıktır’ sözleriyle dile getirdi. İran bize ihanet ediyor Haber: Referans Medya / Miraç Şamil Atalan Tahran rejiminin Ermenilere destek amaçlı Aras Nehri’ne kurduğu lojistik koridorun ortaya çıkması sonrası Azerbaycan Meclisi’nde özel oturum gerçekleştirildi. Azeri Milletvekillerinden Fazıl Mustafa İran’ın yaptığı düpedüz uluslararası hukuku yok saymaktır. İran alenen topraklarımızı işgal eden Ermeni güçlerine yardım için köprü ve yollar inşa ediyor. Bu yollarla işgale ve teröre destek veriyor’ ifadelerini kullandı. Bunun adı alçaklıktır Azerbaycan Milletvekili Fazıl Mustafa, meclis konuşmasında , “İran Azerbaycan’a hainlik yapıyor. Bunun adı alçaklıktır. Bir yandan Azerbeycan halkına ihanet ediyorlar diğer yandan tüm dünyanın gözleri önünde böyle korsan bir koridor açarak Uluslararası kanun ve kuralları ihlal ediyorlar’ dedi. İran, Ermeni işgalcilere can simidi oluyor Azerbaycan Türklerinden Gazeteci Ceyhun Aşirov ise Referansmedya.com’a yaptığı değerlendirmede, Ermenistan’ın Karabağ’a hava ve kara ulaşımının olağanüstü zor şartlarda gerçekleştiğini belirtti. Aşirov, Karabağ’ın büyük oranda Azeri güçlerinin kuşatması altında olduğunu ve İran’ın açtığı yeni koridorla işgalci Ermenilere can simidi olduğunu söyledi. Korsan hat Azerbaycan’lı gazeteci tarafından ortaya çıkarıldı Ceyhun Aşirov, İran sınırında Karabağ’a koridor açma amaçlı inşaa edilen köprü ve barajların büyük bir risk alarak bölgeye giden Azeri bir gazeteci tarafından ortaya çıkarıldığını anlattı. Aşirov, Ermenistan sınırına giden bir arkadaşımız ciddi tehlikeler barındıran araştırmasında İran’ın yaptığı köprü ve barajları görüntüledi. Ardından bazı uluslararası kuruluşlarda uydudan bu illegal destek hattını görüntüledi ve yayınladı. Şu an Azerbaycan’da bu durum gündemin en önemli maddeleri arasında yer alıyor’ dedi. İran’dan alaycı açıklama Olayın duyulmasının ardından İran devlet yetkililerinden yapılan açıklamada “İran olarak Azerbaycan’ın hükümetinin bilgisi dahilinde yaptık. İran’ın Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tanıyoruz. İleride dağlık Karabağ bölgesini aldığınızda sizi tanıyacağız ama şuan biz Ermenistan’a destek veriyoruz” açıklamasında bulundu. Azerbeycan medyası bu açıklamayı ‘Tahran Azerilerle alay ediyor’ başlığı ile duyurdu. “Azerbaycan hükümeti konuya açıklık getirmeli İran’ın sınırdan destek koridoru açması ile ilgili Azerbaycan parlamentosunda yapılan özel oturumda vekiller arasında tartışma yaşandı. Bazı milletvekilleri, “Azerbaycan hükümetinin konuya acil olarak açıklık getirmesini ve bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesini istedi. https://www.referansmedya.com/iran-bize-ihanet-ediyor-2476h.htm