Hastalık şüphesi olan yabancı uyruklu mahkumların Adalar’a getirildi iddiası!

Af yasası olarak bilinen Ceza İnfaz İndirimi düzenlemesinde koronavirüs salgını nedeniyle açık cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin 31 Mayıs’a kadar izinli sayılacağı düzenleme Meclis’te kabul edilmişti.

Düzenlemeye göre, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020’ye kadar izinli sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek.

Bu kapsamda yabancı uyruklu Hristiyan hükümlülerin Büyükada’da Kilise ve Katolik yurtlarında hem ilgili kanuna göre hemde hakkı olan din hizmeti almak için misafir edilmesi Adalar’da gündem konusu oldu

Hatırlanacağı üzere Koronavirüs ile mücadele kapsamında İstanbul İl Pandemi Kurulu önerisi doğrultusunda, hava sıcaklıklarının artması ile Adalar’a günü birlik veya ikamet etmek amacıyla yapılacak seyahatlerin, virüsün yayılımını hızlandırarak, vaka sayısının artması, toplum sağlığı ve kamu düzenin bozulmasına sebep olabileceği gerekçesiyle Adalar kaymakamlığı tarafından bazı tedbirler alınmıştı.

Virüs yayılımının önlenmesi ve Adalıların sağlığı amacıyla alınan bu tedbirler kapsamında Adalar ilçesine 23 Nisan 2020 tarihinden önce ikamet kaydı bulunanlar ilçeye giriş-çıkış yapabiliyorlar. Bu kısıtlama 31 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.

Hastalık şüphesi olan yabancı uyruklu mahkumların Adalar’a getirildi iddiası!

Son zamanlarda sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, hastalık şüphesi olan yabancı uyruklu şahısların Adalar giriş çıkışa kapatıldıktan bir hafta evvel adaya getirilip San Pacifico Kilisesi lojmanına yerleştirildiği ve yemeklerinin Büyükada Cemevinden karşılandığı ayrıca Afrikalı bir grup yabancının Çankaya 19’daki Katolik yurduna yerleştirildiği, ikameti yok diye adalılar adaya sokulmazken bu işin açıklaması acilen yetkililer tarafından yapılmak zorunda olduğu ve acilen alınan yasak kararının bu sebeple mi alındığı gibi yapılan paylaşımların üzerine yaptığımız araştırmalarda;

Kilise tarafından getirilmişler

Yetkililerden aldığımız bilgilere göre, denetimli serbestlik kapsamında açık cezaevlerinde kalan mahkumlara Adalet Bakanlığının Corona virüs nedeniyle 14 gün karantinaya alarak 31 Mayıs’a kadar verdiği iki aylık izin kapsamında adaya kilise tarafından 15 Nisan’da getirildikleri ayrıca 15 gün evde karantina uygulandığı, adaya gelmelerinin sebebinin yabancı uyruklu olması sebebiyle din hizmeti alma haklarının olaması ve adaya zaten gelip gittikleri, adaya giriş çıkış kısıtlaması başlayınca adada olduklarından adadan çıkarılmadıklarını belirtiler.

Yetkililer ayrıca bu şekilde kontrolsüz gelişlerin önüne seyahat kısıtlaması ile geçilmiş olduğunun altını çizdiler.

https://www.adagazetesi.com.tr/hastalik-suphesi-olan-yabanci-uyruklu-mahkumlarin-adalara-getirildi-iddiasi.html