Ermenistan’da koronavirüse yakalanan 1572 kişi iyileşti

14 Mayıs tarihinde saat 11:00 itibarıyla Ermenistan’da tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 3.860’a ulaştı. Virüsten iyileşenler sayısı 1.572, vefat edenler sayısı 49’a ulaştı.

Şuanda tedavi gören hasta sayısı 2.218, toplam yapılan test sayısı ise 36.016. Son 24 saat içerisinde toplam 142 yeni vaka tespit edildi, daha önce virüs teşhisi konulan 72 kişi iyileşti.

Son bir günde 81 yaşındaki bir erkek koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Hastanın, virüs dışında başka kronik hastalıkları da olduğu öğrenildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/05/14/Ermenistan-koronavirüs/183439