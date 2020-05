Doktorlar, Ravi Zacharias’ın Durumunun Ciddileştiğini Bildirdi

Ravi Zacharias, doktorların kanser tedavisinde yapacakları başka bir şey kalmadığını söylemesi üzerine hastaneden ayrılarak, evine döndü.

Zacharias’ın kızı ve Ravi Zacharias Uluslararası Hizmetleri CEO’su Sarah Davis, babasının tedavisi hakkındaki gelişmeleri paylaştı. Zacharias’ın Facebook sayfası üzerinden yayınlanan açıklamada, ‘‘Onkoloğu, kanserin oldukça saldırgan olduğunu ve tedavi için hiçbir seçeneğin kalmadığını bildirdi. Tıbbi olarak, gereken her şey yapıldı’’ ifadeleri yer aldı.

Dünyaca ünlü Hristiyan savunucusu Zacharias’a, Mart ayında kemik kanseri teşhisi konulduktan sonra Şubat ayı sonlarında sırt ameliyatı geçirmesinden sonra tanı konulmuştu.

Sarah Zacharias Davis

Davis, babasının tedavi gördüğü hastaneden ayrıldığını ve Rab’bin izin verdiği sürece ailesine yakın olmak için Atlanta, Georgia’daki evine döndüğünü söyledi. Davis, ‘‘Tanrı’nın her günümüzü tasarladığını ve belirlediğini biliyoruz. Babamın bu dünyada ne kadar yaşayacağını sadece Rab biliyor. Muhtemelen bir gün, sevgili kurucumuz olmadan hizmet edeceğiz, ancak sevgisinin ve mirasının bizleri Rab’bin hizmetine yönlendirmeye devam edeceğine inanıyorum. Farklı duygulara sahipken, aynı zamanda esenliğimizi koruyoruz. Çünkü Tanrı’nın her şeyi bildiğini, gördüğünü ve her şey üzerinde egemen olduğunu biliyoruz. Babamın sahip olacağı büyük sevinci düşünüyorum ve bu bana huzur veriyor’’ ifadelerinde bulundu.

Davis, ayrıca babası ve ailesi için dua eden herkese teşekkür ederek, ‘‘Bizlere göstermiş olduğunuz sevgi karşısında, minnettarlığımızı ifade edebilmek için kelimeler yetersiz kalıyor’’ dedi.

https://haber.sat7turk.com/doktorlar-ravi-zachariasin-durumunun-ciddilestigini-bildirdi/