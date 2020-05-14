Azerbaycan, Ermenistan’ın Berkaber köyüne ateş açtı, evlerin cam ve duvarları zarar gördü

13 Mayıs tarihinde saat 14:00’da Azerbaycan’ın mevzilerinde Ermenistan’ın Tavuş İdari Bölgesi’nin Berkaber köyüne büyük çaplı silahlardan ateş açıldı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan’ın açıklamasına göre, Ermeni güçlerin ele aldığı cevap adımların sonucunda hasım susturuldu. Oalyda can kaybı yaşanmadı, ancak sivil halkına ait bazı evlerde hasar oluştu.

Sözcü tarafından yayınlanan resimlerde, evlerin duvar ve pencere camlarının zarar gördüğü görünüyor. Resimden anlaşıldığı gibi hasım, 12.7 mm’lik makineli silah veya keskin nişancı tüfeği kullandı.

Daha önce Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Azerbaycan, 6-7 Mayıs gecesinde de Ermeni mevzilerine farklı çap silahlardan ateş açmıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/05/14/Azerbaycan-Ermenistan-Berkaber/183408