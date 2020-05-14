Armen Sargsyan ülkeyi yapay zeka alanında lider yapmak istiyor – Ermenistan Kamu Radyosu

İtalya kamu yayıncısı ‘Rai-Radiotelevisione Italiana’, Ermenistan ve ülkedeki teknolojik gelişme perspektifleri hakkında kapsamlı bir yayın hazırladı ve çoğu sınırı kapalı olan denize erişimi olmayan Ermenistan’ın dijital ortamda gelişmeye çalıştığını belirtti.

Tv yayınının sunucusu, gazeteci Barbara Karfania, “Ermenistan, bilim adamı, işadamı ve fizikçi olan ve yapay zeka yoluyla ülkede bir adım atmak isteyen bir adam seçti. Bizi kuantum siyasetinde ‘quantum politics’ teorisiyle tanıştırdı,”diyor.

Ermenistan’da gazeteci, bir dizi bilgi teknolojisi şirketinin başkanı olan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sargsyan ile bir araya gelerek konuştu ve ‘Tumo’ Yaratıcı Teknolojiler Merkezi’ni ziyaret etti.

Sovyet Birliği döneminde Ermenistan’ın bilgisayar ve yazılım geliştirme alanında lider olduğu fikrini geliştiren gazeteci, ‘Synopsys Armenia’, ‘Polixis’, ‘BetCostruct’, ‘Chessify’ gibi bir dizi bilgi teknolojisi şirketini ziyaret etti ve onların gelişmesiyle ilgilenmeye başladı.

Yapay zekaya değinen Cumhurbaşkanı Sargsyan, yapay zeka sistemlerinin büyük miktarda veri işleme fırsatı olacağını belirtti. Sargsyan, “Hayatımızın tüm yönleri hayal bile edemeyeceğiz gibi kökten değişecek. Bu verileri işlemek için en iyi yolu bulmamız gerekiyor.”dedi.

Gazeteci, tüm hayatını ‘Cambridge’ Üniversitesi ve iş dünyasında geçiren Başkan Armen Sargsyan’ın ülkesini yeni bir dijital çağa götürmek ve yapay zeka alanında lider yapmak istediğini belirtiyor.

Ermenistan Kamu Radyosu