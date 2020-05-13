Hrant Dink’i öldüren Ogün Samast tahliye oluyor

2007 yılında Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i öldüren Ogün Samast’ın tahliye olacağı açıklandı. Samast’ın 9 ay sonra cezaevinden çıkacağı bildirildi.

Ermeni asıllı Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i 19 Ocak 2007’de İstanbul Şişli’de öldüren Ogün Samast’ın 9 ay sonra tahliye olacağı bildirildi.

KRT’den Çağdaş Ulus’un haberine göre; infaz yasasına göre Samast bu cezanın 15 yıl 2 ayını yatacaktı. Ceza az olunca zaman da çabuk geçti. 13 yıl 5 aydır cezaevinde olan Samast’ın 1 yıl 9 ay hapis cezası kaldı.

Son bir yılını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda geçirecek olan Samast, 9 ay sonra aramızda olacak.

DİNK AİLESİ AVUKATI NE DEDİ?

Dink ailesinin avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, Samast’ın ayrıca cinayette bağlantısı olan kamu görevlileriyle yargılandığını hatırlatarak, “Samast bu davada örgüt üyeliğinden 30 ay hapis cezası aldı. Bu davanın yatarı normalde 22,5 ay. Ancak dosya Yargıtay’da. Bu ceza onanmazsa Samast 9 ay aramızda olacak” açıklamasında bulundu.

https://www.gozlemgazetesi.com/HaberDetay/252/1124668/hrant-dinki-olduren-ogun-samast-tahliye-oluyor.html