Eski Beşiktaşlı’dan sözde soykırım tokadı!

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Şu anda Ermenistan milli takımında görev yapan ve Vicente Del Bosque ile Beşiktaş için İstanbul’a gelen İspanyol kondisyoner Javier Minano’nun, ülkedeki bir televizyon programında Ermenilere istediği cevabı vermediği ortaya çıktı.

Vicente Del Bosque ile İstanbul’a gelen İspanyol kondisyoner Javier Minano’nun, Ermenistan’da güzel bir tarih dersi verdiği ortaya çıktı… sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yapılan bir program için hali hazırda Valencia ile beraber Ermenistan Milli Takımı’ndan çalışan Minano’dan Türkiye’de çalışmış birisi olarak fikir istendi. Ancak Minano bu talebe, “bu konuda söyleyecek bir şeyim olamaz ben tarihçi değilim. Basit bir kondisyonerim. Bu konuları tarihçelere bırakmayı tercih ederim” dedi.

http://www.fotospor.com/haber-dunyadan-futbol-eski-besiktaslidan-sozde-soykirim-tokadi-377108