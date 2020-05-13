Büyükada Cemevi Aşevinin yemek hizmeti bazı kişileri rahatsız etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığının aldığı önlemler kapsamında yayımladığı genelge uyarınca, sokağa çıkamayan kimsesiz, hasta ve yaşlı vatandaşlar için Büyükada Cemevi sıcak yemek hizmeti veriyor.

Adalar’da kimsesiz bakıma muhtaç, yaşlı, engelli, sosyal ve ekonomik yönden yoksulluk içinde bulunan yardıma ve bakıma muhtaç, kimsesi olmayan, evinde yemek yapabilecek durumda olmayan vatandaşlar için Adalar’daki hayırseverlerin desteğiyle Büyükada Cemevi her gün Alevi, Sünni, Yahudi, Ermeni ve Rum vatandaşlarımızı ayırt etmeden 380 kişiye öğünlük sıcak yemek hazırlanarak evlerine teslim ediliyor.

Büyükada Cemevi, koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle mağdur durumda olan bu gibi vatandaşları din mezhep ayırımı yapmadan bulundukları sosyal çevreden ayrılmalarına gerek kalmadan evlerinde sıcak yemeklerini yiyebilmeleri için yoğun bir çaba sarfediyor.

Büyükada Cemevi Aşevinin hizmeti bazı kişileri rahatsız etti

Toplumsal dayanışmanın kültürümüzdeki en güzel örneklerinden biri olan Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerinden ayrılmadan hizmet eden Adalar’daki Cemevi aşevlerinin yaptığı bu hizmet maalesef bugünlerde bazı kişileri rahatsız etmiş gibi görünüyor.

Bir sonraki haberimizde ayrıntılı olarak ele alacağımız, TBMM kararıyla açık cezaevinde hastalık şüphesiyle 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izinli sayılan ve karantina kapsamında bulunan yabancı uyruklu Hristiyan şahısların, Adalar’da Kilise ve Katolik yurtlarında misafir edilmeleri ve bu insanlara Büyükada Cemevi Aşevi tarafından yemek götürülmesini sanki bir suçmuş gibi bazı şahısların sosyal medyada paylaşım yapması, din, dil, ırk, mezhep ayırımı yapmadan salgın sebebiyle mağdur durumda olan kimsesiz bakıma muhtaç, yaşlı, engelli, sosyal ve ekonomik yönden yoksulluk içinde bulunan yardıma ve bakıma muhtaç, evinde yemek yapabilecek durumda olmayan Adalılara yemek götüren Cemevlerini derinden üzdü.

Şükrü Abanoz

https://www.adagazetesi.com.tr/buyukada-cemevi-asevinin-yemek-hizmeti-bazi-kisileri-rahatsiz-etti.html