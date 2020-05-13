Adana Gezilecek Yerler (2020) – Adana Mutlaka Gezilmesi Gereken Yerlerin Listesi

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Ayrı kültürlerin karıştığı Adana şehrinin kökenleri çok eski tarihlere dayanıyor. Gezilecek yerler konusunda alternatifler sunabilen şehir, doğal güzellikleri ve tarihi kalıntılarıyla yabancı ve yerli turistlerin uğrak noktalarından birisidir. Mersin’le komşu olan şehir, Akdeniz Bölgesinde yer alıyor. Türkiye’nin en büyük şehirlerinden birisi olan Adana, gezi planlamaları açısından önemli seçenekler sunuyor. Eğer Adana’da nereleri gezebileceğiniz konusunda bir fikriniz yoksa veya kararsız kalmışsanız, sizler için hazırladığımız listemize göz atabilirsiniz. İşte sizler için hazırladığımız Adana’da gezilebilecek yerlerin gezi rehberi. Müzeleri, tarihi yerleri ve çarşıları ile göz dolduran bir şehir olan Adana bünyesinde çok sayıda farklılık barındırıyor. Yemek kültürüyle buraya gelen turistlerin ilgisini çekebilen şehir, parkları, ışıltılı mekanları ve farklı semtleriyle ön plana çıkabiliyor. Türkiye’de gezi görülecek yerler açısından zengin şehirler arasında bulunan Adana, tarihte pek çok kültüre ev sahibi olmuştur. Binlerce yıl öncesinde yaşanan kültür karışıklığından sonra farklı bir kimliğe bürünen şehir, Roma İmparatorluğunun eserlerinin yanı sıra, Türk beyliklerinden de birçok kalıntıyı müzelerinde barındırıyor. Tarihi köprülerden camilere, müzelerden külliyelere kadar farklılıkları içinde barındıran şehrin, doğal güzellikler açısından zengin olduğunu söylemek mümkün. Adana’ya gezi planlamak konusunda kararsız kalmışsanız, tavsiyemiz bunu ertelemeden hemen yapmanız olacak.Bu sayede bambaşka kültürlerin Adana’da nasıl birleştiğine tanıklık edebilir, farklılıkların nasıl eserler ortaya koyduklarını kendiniz görebileceksiniz. Türkiye’de ‘farklı şehirler’ kavramına uyduğu söylenen şehri, ister kendi kişisel arabanızla, ister şehir içi toplu taşıma araçlarıyla keşfetmeye başlayabilirsiniz.

Taşköprü

Yüreğir ve Seyhan’ı birbirine bağlayan Taşköprü, Adana şehrinin sembol yapılarından birisidir. Roma İmparatorluğunun haşmetli komutanı Hadrian tarafından yapıldığı bilinen köprüyü, Adana’da gezilecek yerler listenizin ilk sırasına yerleştirebilirsiniz. Tarihi bir yapının nasıl bu kadar dayanıklı olabildiğini kendiniz görerek şahit olabilirsiniz.

Sabancı Camii

1998 yılından bu yana hizmet veren Sabacı Merkez Cami, Seyhan Nehrinin hemen kenar tarafına duruyor. Klasik Osmanlı mimarisinden izler taşıyan cami, ihtişamlı yapısı ve yüksek mimarisiyle dikkat çekiyor. İç tasarımının Selimiye Camisini andırdığı söylenen bu yapıyı istediğiniz vakitte ziyaret edebilir, burada yer alan çini ve hat sanatı örneklerini çıplak gözlerle görebilirsiniz.

Kazancılar Çarşısı

Tarihi Büyük Saatin yanında bulunan Kazancılar Çarşısı, tarihi çarşıları gezmeyi sevenler için çok önemli bir yer olarak görülüyor. Osmanlı dönemini yaşatan bu çarşının içerisinde zanaatkarlardan kebapçılara kadar her türlü esnafı bulabilirsiniz. Nostalji Kazancılar Çarşısı içerisinde dilerseniz keyfince alışverişi yapabilir, dilerseniz Adana Kebabını burada tadabilirsiniz. Keyifle vakit geçirebileceğiniz Kazancılar Çarşısını, Adana’da gezip görülecek yerler listeniz eklemeyi unutmayın.

Merkez Park

Çok sayıda bitki çeşidini bağrında tuttuğu söylenen Merkez Park, 33 hektarlık bir alana yayılmış durumda. 400 bin bitki çeşidi olduğu belirtilen parkta, dinlenme alanlarının yanı sıra; çocuk parklarını, amfi tiyatroları, paten pistini görebilirsiniz. Ayrıca koşmak isterseniz, koşu parkurları da bulunuyor. Atmosferinin güzel olduğu söylenen Merkez Parkını istediğiniz zaman gezme fırsatına sahipsiniz.

Seyhan Barajı

1956 yılında hizmet vermeye başlayan bu barajın asıl yapılma nedeni, Seyhan Nehrinin taşkınlıklarında olası faciaları önlemekti. Manzarasının güzel oluşu nedeniyle görenleri kendisine hayran bırakabilen Seyhan Barajı, Mavi ve Yeşilin bir arada bulunduğu bir yer. Adana’ya planladığınız seyahat planınızın içerisinde Seyhan Barajına yer verebilirsiniz.

Sinema Müzesi

2011 yılında Altın Koza Film Festivali kapsamında açılan Sinema Müzesi, sanatseverler için ayrı bir öneme sahiptir. Tarihi Adana evlerinden birinin restore edilmesiyle oluşturulan müzede, sanat çalışmalarına emek veren ünlü simalarla ilgili bilgiler yer alıyor. Orhan Kemal, Şener Şen, Muzaffer İzgü, Abidin Dino, Yılmaz Güney gibi sanatçıların eserlerini ve fotoğraflarını burada bulabilirsiniz.

Adana Arkeoloji Müzesi

Her şehrin kendine ait Arkeoloji Müzesi olduğu gibi Adana’da bu var. 1924 yılında açılan Adana Arkeoloji Müzesi, şehir içi ve çevresindeki eserlerin sergilendiği bir yer. Helenistik, Hitit, Fenike, Asur, Frig, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait birçok eser ve kalıntı bulunuyor.

Adana Ulu Camii

Selçuklu ve Memluk mimarisinin izlerini taşıyan Ulu Cami ve Külliyesi, 16. yüzyılda Ramazanoğulları tarafından inşa edilmiştir. Dış kaplaması siyah ve beyaz mermerlerle yapılan bu tarihi yapı, günümüze kadar sorunsuz şekilde ulaşmayı başarabilmiştir. Yılan kabartmalı kubbesiyle dikkat çeken bu mimari eseri yerinde görmenizi tavsiye edebiliriz.

Büyük Saat

Türkiye’deki en uzun saat kulesi olan Büyük Saat, toplamda 32 metrelik uzunluktadır. Kare prizma mimarisiyle dikkat çeken yapı, 1882 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır. Adana’nın simgelerinden birisi olan Büyük Saat merkez bölgesinde yer aldığından ulaşımı kolay denilebilir.

Adana Atatürk Müzesi

19. yüzyıl Adana ev mimarisi ile dikkat çeken Atatürk Müzesi, 1981 yılında faaliyete geçmiştir. Ramazanoğulları’ndan Suphi Paşa’nın evi olan bu yapı, 1923 yılında Atatürk ve eşini ağırlamıştır. 15 Mart tarihinde gerçekleşen ziyaret nedeniyle her yıl bu tarihte burada çeşitli kutlamalar yapılıyor. Müzeyi öğrenciler ve askerler ücretsiz gezebiliyor. Pazartesi dışında tüm günler açık olduğunu söyleyebiliriz.

Atatürk Anıtı

Dinlendirici yapısıyla ziyaretçilerine güzel anılar bıraktığı söylenen Atatürk Parkı, büyük bir yer üzerinde bulunuyor. Keyifli bir yürüyüş yapmak isterseniz ve zamanınız varsa, Atatürk Parkına gelerek bunu gerçekleştirmeniz mümkün. Ünlü caddelere yakın olan bu parkta, dönem dönem etkinlikler yapılabiliyor. Adana’ya gelenlerin dinlenmek için tercih ettikleri önemli alanlardan birisi diyebiliriz.

Adana Etnografya Müzesi

Çukurova halkına ve Toros Dağlarında yaşamış olan yörüklere ait eşyaların sergilendiği Etnografya Müzesi, 1845 yılında kilise olarak faaliyete geçmiştir. 1924 yılında kurulan bu yapı, 1983 yılında restore edilmiş ve müze haline getiriliyor. Küçük bir ücret ödeyerek gezebileceğiniz müzede, birbirinden farklı nesneleri bir arada bulabilirsiniz. Bir süre ziyarete kapalı olduğu söylenen Etnografya müzesi, normal şartlarda haftanın her gününde hizmetlerini sunabiliyor.

Anavarza Ören Yeri

Dilekkaya Köyü sınırları içerisinde yer alan Anavarza Ören Yeri, Kozan ilçesinin 28 kilometre güney kısmında bulunuyor. Doğu Romanın yanı sıra, Arapların, Ermenilerin ve Memluklerin egemenliği altına girmiş olan Anavarza Ören Yeri, bünyesinde çok sayıda tarihi kalıntılar barındırıyor. Tarihin her dönemine şahitlik eden bu kalıntıları yakından görmek istiyorsanız, Adana’ya yapacağınız gezinizde Anavarza Ören Yerini ziyaret edebilirsiniz.

Yüreğir semtine bağlı olan Misis beldesinde bulunan bu mozaik müzesinde 4. yüzyıl sonrasındaki bazı zemin mozaikler sergileniyor. Ayrıca 1956 yılında yapılan arkeolojik çalışmalarla gün yüzüne çıkartılan Bizans dönemine ait mozaikler de burada bulunabiliyor. Hayvan ve bitkilerin tasvir edildiği mozaikleri Adana’ya 26 kilometre uzaklıkta olan bu müzeyi ziyaret ederek, keşfetmeye başlayabilirsiniz.

Ramazanoğlu Konağı

Ulucami Külliyesinden bulunan Ramazanoğlu Konağı, şehrin bir diğer simgelerindendir. Ramazanoğlu Sarayı selamlığı olarak kullanılmış bu konak, sivil mimari örneğiyle görülmeye değer yapıların başında bulunuyor. Bazı dönemlerde yapılan konserlerin ve müzik dinletilerini Ramazanoğlu Konağını ziyaret ederek görebilirsiniz. Dünyanın en eski evlerinden biri olan bu tarihi yapıda Kanuni Sultan Süleyman da konaklamıştı.Bu tarihi yapıyı ziyaret ederek, tarihi gözlerinizle görme fırsatı yakalayabilirsiniz. Adana’da gezip görülen en iyi yerler arasında bulunan Ramazoğlu Konağı dışında, daha pek çok yeri gezme fırsatınız bulunuyor. Listemizi tekrar inceleyerek Adana’da en güzel yerleri ziyaret edebilirsiniz.

https://www.milliyet.com.tr/galeri/adana-gezilecek-yerler-2020-adana-mutlaka-gezilmesi-gereken-yerlerin-listesi-6211570/2