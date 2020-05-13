13 Mayıs | Uçan Süpürge’de bugün ne var?

7 Mayıs’ta online açılışı gerçekleşen 23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde sınırsız, biletsiz filmlerin 14 Mayıs’a kadar gösterimleri sürüyor. Bin 301 film seçkisinin arasından seçilen birçok ülkeden film seyirciyle online platformda buluşuyor.

Filmler ucansupurge.org.tr’de gösteriliyor.

BUGÜN FESTİVALDE NELER VAR?

Cumhuriyet 12’

Güney Afrika’nın Hout Körfezi’ndeki liman topluluğundan genç bir balıkçı zor bir kararla karşı kaşıya kalır. Ailesinin geçimini sağlamak hesap ettiğinden öte bir hale gelmiştir. Arkadaşının ardından tehlike ve kayıplarla dolu bir gecede öncü olur. Okyanus ne sunmakta, ne almaktadır?

Kupon 13’

Khanya ve Sandiswa babaları tarafından, arabadan kesinlikle ayrılmamaları tembih edilerek, at yarışı alanının dışında bırakılır. Khanya adet görür ve arenaya girmeye karar verir. Babası tarafından yakalanır ve hassas ilişkilerinin gerçek sınırları gün yüzüne çıkar.

Salon 5’

Bu film, kadın cinayetleri konusunda ilk makale-deneysel yaklaşımdır. Sessizliği kıyılarında oynanır ve ağır inkar hali gerçekleri çevreler. Saklanacak yeri olmayan, kaybolan, kullanılmış mobilyalar gibi terkedilmiş, görünmez kadınların sesi.

Rüyamda Ölü Gördüm 04’

Şiddet ve acının seyirlik bir malzemeye dönüştüğü, robotlaştırıldığı, sömürüldüğü ve tüketim nesnesi haline geldiği yaşadığımız bu yüzyılda; kendini uyanık sananların, yalandan örülmüş̧ bir fanus içinde hep üç maymunu oynayarak yaşayanların hikayesi, bu.

Kırmızı 2’

Feride 15 yaşında evlendirilir. Feride hayatında başına gelen tüm kötü olayların kırmızı rengiile ilişkisi olduğunu fark eder.

Φ Fi 1’

Söyleşi: “Φ” Yönetmeni MarietaLandkroon – Dicle Kızılkan

1 dakikalık (ve tamamen cep telefonu ile çekilmiş) bir film olan Φ, iklim değişikliğine bir yanıt olarak denge arayışı ile ilgilidir. İklim değişikliği ile ilişkili olarak gördüğümüz tüm mesajlar, genellikle derin bir korku ve inanç kaybı düşüncelerinden kaynağını alır. Halbuki, kendinizdeki ve yakın çevrenizdeki denge, genellikle düşündüğümüzden çok daha büyük bir etkiye sahip olabilir. Bu, yeniden kendimiz üzerine eğilmek, onu yansıtmak, affetmek ve ona yeniden bağlanmakla ilgilidir. Bu, sürekli bir tartışma yürütmemiz gereken bir denge dansıdır. Zira büyük bir sıçrama ancak bir milyon adımla mümkün olabilir.

Fani 7’

İran yapımı deneysel kısa film olan Fani, festivalin Olay Yeri Aile seçkisinde yer alıyor. Sinematografinin etkileyici bir biçimde öne çıktığı bu filmde; karakter, yeniden doğmak için kendini öldürür.

Panem Et Circenses 4’

İsmini Romalı şair Juvenal’in meşhur “Ekmek ve Sirk” (ya da Ekmek ve Oyun) sözünden alan film, tamamı gönüllülerden oluşan bir ekip tarafından yaratılıp geliştirilir. Bir varlığın benzersizliğini, yaratıcılığını baskılayan kavramsal sınırlardan duyulan kolektif bir ıstıraba odaklanır. Akvaryumdan esinlenilmiş metaforik bir evrende, bir Japon balığının habitatından çıkış yolu aradığı bir masalın eşliğinde, orijinal karakterler hayattaki bireysel yolculuklarını tasvir ederler. Her bir karakter kendini gerçekleştirmeye çalışırken, Japon balığı, hepsinin ortak hayallerini, sıkıntılarını, sevinçlerini ve hayal kırıklıklarını yansıtan bir unsur olarak eşzamanlı yolculuğuna devam eder.

Mağdur Tatilde 53’

Clara, 19 yaşındayken tecavüze uğramıştır. Kurban olmadığından kesinlikle emindir. Tecavüzcüsünü bularak bunu kanıtlamak için, Barselona’ya, olayın gerçekleştiği yere döner. Ancak amacına yakınlaştıkça şüpheleri artmaya başlar. Film, “kurban” tanımını çeşitlendirmeyi ve zorlukların gerçekten bir bakış açısı meselesi olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır.

İçeride 21 Gün 65’

Kendi oğlunu öldürmekle suçlanan Bedevi bir kadının 21 günlük tutuklanma ve sorgu hikayesi. İki yaşında yürümeye yeni başlamış bir çocuğun cansız bedeni, Negev Çölü’ndeki bir Bedevi köyündeki bir kuyunun dibinde bulunur. Aynı gün annesi, cinayet işlediğinden şüphe edilerek tutuklanır. 21 günlük tutuklama ve sorgulama sonucunda, polis memurları kadının zayıflığından yararlanarak, suçu itiraf etmesini sağlarlar. Bu film, polis arşiv kayıtları ve orijinal canlandırma tekniklerinden oluşuyor, böylelikle geleneksel bir Bedevi kadının korkunç yaşam hikayesini anlatıyor.

Yaz Kış Demeden 60’

Yaz Kış Demeden, coğrafyaya sinmiş tarihin izini hiç beklenmedik imgelerde arıyor, buluyor, kuruyor. Kılcal damarlar gibi toprağı saran paslı borular, terk edilmiş bir çocuk parkı, ıssız bir coğrafyanın sesleri. Ermenistan’ın eski sanayi bölgesinde yaşayan Ashot ve Karine’in geçmişe dair anlattıkları hikâyeler kılavuzluk ediyor bu görüntü ve seslere. Kamerayı kendine çağıran her imge, içinde gizlediği bir şeylerin duygusunu yoğun bir şekilde hissettiriyor. Varlığını muzipçe hep sezdiren yönetmen, Türkiye’den Ermenistan’a yaptığı yolculukta kamerayı bedeninin bir parçası gibi kullanıyor ve bu mekânın şimdisinde kendi aile hikâyesinin, travma mirasının, kayıpların ve aidiyet duygusunun izlerini arıyor. Hangi mekânlar, hangi insanlar, hangi objeler tarihin taşıyıcısı olabilir? Yönetmen bu soruya cevabını çağrışımsal bir akışla görüntü ve sesleri takip ederek veriyor, izleyicisiyle şiir-mektuplar aracılığıyla konuşuyor.

Film Sonrası Söyleşi: “Yaz Kış Demeden” Yönetmeni Zeynep Güzel – Dilek Aydın

Yabancılar Şehri 82’

Yalnız iki öykü vardır derler: birisi yolculuğa çıkar, şehre bir yabancı gelir. BU yaratıcı hibrid belgeselde dünyanın her yerinden küçük Gort kasabasını (nüfus: 3000) evleri yapan insanlar anlatılır: Brezilyalı göçmenler, İngiliz hippiler, İrlandalı bir seyyah, Afgan bir pizzacı ve kahve aşığı Suriyeli bir mülteci. Gezgin bir yönetmen, Gort kasabasına gider ve insanları kendisine ‘rüyalarını, yalanlarını, anılarını ve dedikoduları’ anlatması için seçmelere davet eder. Çalışmak için genelde kadınları seçer ve birlikte bu hikayeleri filme dönüştürmek için sinematik bir yolculuğa çıkarlar.

Film Sonrası Söyleşi:

“Yabancılar Şehri” Yönetmeni TreasaO’Brien – Sezen Kayhan

HutsulkaKsenya 90’

Ukrayna yapımı deneysel türdeki HutsulkaKsenya, bizi 1939’a genç Yaro’nun hikayesine götürür. Yaro’ya babasından bir Ukraynalı’yla evlenmesi şartıyla miras kalmıştır. Ancak Hutsul kızı Ksenya ile tanıştığında bu planı gözden geçirmek zorunda kalır. Her Biri Ayrı Renk seçkisinde olan HutsulkaKsenya FIPRESCI jürisinin değerlendireceği filmlerden.

Yeminli Bakire ve Genç Kadın 43’

Pembesiz Mavisiz seçkisinde yer alan Yeminli Bakire ve Genç Kadın, Arnavut bir kadın olan Bedrie’nin kimliğini arama hikayesini anlatmaktadır. Ataerkil Arnavutluk’ta kendi kararlarını kendi alabileceği bir hayat sürmek istemektedir.

Öteki 16’

Yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaristliğini Kübra Bekmez’in üstlendiği Pembesiz Mavisiz seçkisindeki belgesel film, toplumun cinsiyet meselesi üzerinden dayattığı normları gösterir. Trans erkek olan Toprak ve Ecmel’in bu dayatmalarla, toplumun onları “iyileştirme” ve “düzeltme” baskısı ve ötekileştirmelerle mücadelelerinin hikayesini izleriz.

18+ Adımı Söyle 78’

Pembesiz Mavisiz seçkisinden Adımı Söyle, tüm resmi belgelerde adlarını ve cinsiyetlerini değiştirme hakkı için mücadele eden ve aileleri ile toplumdan saygı görmek isteyen iki trans kadına dair bir belgesel. Selem, 45 yaşında bir travesti, Diana ise 22 yaşında trans bir kadındır.

Ağdaki Balık 32’

Aşk, yaş farkının üstesinden gelebilir mi? Petra ve Csaba aralarında 30 yaş fark olan bir çifttir. İlişkileri, sanatsal dünyalarına gerçek hayatı kapattıklarından tutkulu ve sevgi doludur. Ancak yeni bir daire arayışına girince kendilerini emlakçı Angela ile vakit geçirirken bulurlar ve birbirlerinin farklı gerçeklikleri rahatsız edici gelmeye başlar.

https://www.birgun.net/haber/13-mayis-ucan-supurge-de-bugun-ne-var-300684