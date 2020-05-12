Hrant Dink davası 7 Temmuz’a ertelendi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin 4’ü tutuklu 13’ü firari 76 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek’in oy birliğiyle, tutuklu sanıklar Muharrem Demirkale ile Ercan Gün’ün ise oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ercan Gün ve Muharrem Demirkale’ye, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilim Sistemi (SEGBİS) aracığıyla bağlanıldı.

Sanık Şeref Ateş’in vefat ettiği hatırlatıldığı duruşmada, önceki celselerde tanık olarak dinlenilmelerine karar verilen kişilerin duruşmada hazır edilmeleri için ilgili birimlere yazı yazıldığı ancak HSK’nın Kovid-19 kapsamındaki kararları dikkate alınarak önceden belirlenen tarihlerde tanık dinlemesi yapılamayacağı kaydedildi.

Sanıklar ve avukatların taleplerinin alınmasının ardından ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale ve Ercan Gün’ün tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Heyet, firari sanıklar Mehmet Akif Yılmaz, Coşgun Çakar, Ekrem Dumanlı, Ömer Faruk Kartın, Yılmaz Angın, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Serkan Şahan, Yunus Yazar ve Zekeriya Öz hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenilmesine, haklarında gıyabi tutuklama bulunan sanıklar Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan ve Halil İbrahim Koca’nın iade süreçlerinin beklenilmesine karar verdi.

İstihbarat Daire Başkanlığı’ndaki LOG kayıtlarının hukuka aykırı olarak silinmesine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın neticelenmesi halinde bir örneğinin istenilmesine karar veren heyet, bir sonraki celsede Zeki Erdem, Kubilay Tümen, Soner Dabağ, Nedim Zengin, Eli Okur, Aycan Oktaylar, Ünal Karaosmanoğlu, Saittin Bölükbaşı, Güven Şahin, Derya Yıldız, Onur Yücel, Hikmet Acar ve Pınar Acar’ın tanık olarak dinlenilmelerine hükmetti.

Heyet, bir sonraki duruşmanın 7-8-9 Temmuz’da yapılmasını kararlaştırdı. (HABER MERKEZİ)

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