Hrant Dink Cinayeti Davası Koronavirüs Nedeniyle Temmuz Ayına Bırakıldı

Koronavirüs nedeniyle sadece tutuklu Ercan Gün, Muharrem Demirkale, Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer’in SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Fotoğraf: Hrant’ın Arkadaşları

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesi kapsamında yeniden görülmeye başlanan davanın 106. celsesi Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde (ACM) görüldü.

12-13-14 Mayıs tarihlerinde görülmesi planlanan celseler koronavirüs nedeniyle tek günle sınırlandırıldı.

Sadece tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin alındığı duruşmaya dönemin Fox TV Haber Müdürü Ercan Gün, İstanbul Jandarma İstihbarat TİM Komutanı olarak görev yapan Yüzbaşı Muharrem Demirkale, Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ve İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılıyla katıldı.

Sanık avukatlarından sadece Ercan Gün’ün savunmasını üstlenen Uğur Güner ve Ömer Bayraktar duruşmada hazır bulundu. Davaya müdahil diğer avukatlar ve sanık müdafileri mazeret bildirerek duruşmaya katılmazken mahkeme inceleme neticesinde oy çokluğuyla dört sanığın da tutukluk hallerinin devamına karar verdi.

Mahkeme Başkanı Emrah Korkmaz ve üye hakim Ramazan Balcı sanıkların tutuklulukların devamı yönünde oy kullanırken, üye hakim Ali Özcan, Ercan Gün ve Muharrem Demirkale’nin tahliye edilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme ayrıca 105’inci celsede dinlenmesi kararlaştırılan tanıkların ise bir sonraki celse dinlenilmelerine karar verildi.

Duruşmayı 7-8-9 Temmuz 2020’ye bırakan mahkeme önümüzdeki celsede arasında dönemin İstanbul Jandarma komutanı Ünal Karaosmaoğlu’nun da bulunduğu 13 ismi dinleyecek. (HA)

bianet