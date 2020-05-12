Ermeni Yanik Kalantaryan Belçika’da Gürcistan’ın onurlu konsolosu olarak atandı

Belçika’da Ermeni toplumunun önde gelen isimlerinden iş adamı, Belçika-Ermenistan Ticaret Odasının (BACC) Başkan yardımcısı Yanik Kalantaryan Belçika’da Gürcistan Cumhuriyetinin onurlu konsolosu olarak göreve atandı.

Nouvell d’Armenie’nin aktardığı bilgilere göre Yanik Kalantaryan’ı 2020 yılının Şubat ayında onun adaylığı öne sürüldü, 1 Nisan tarihinde atanması gerçekleşti, fakat resmi kabulü koronavirüs pandemisinden dolayı ertelendi ve daha uygun bir zamana bırakıldı.

Yanik Kalantaryan Ermeni büyük Kalantaryan-Zargaryan sülalesinden geliyor. Onun ataları 20’inci yüzyılın başlarında Tiflis’e yerleşti, fakat Rus devriminden sonra orayı da terk etme zorunda kaldılar. Onun ailesi Gürcistan ile bağlantıları kesmedi.

Kalantaryan ailesine ait ve mimar Gevorg Sargsyan tarafından inşa edilen ev Tiflis’in Ermeni mahallesinin yakınlarında bulunuyor ve devlet mirası listesine yer alıyor.

ERMENİ HABER AJANSI