Erdoğan “Ermeni ve Rum lobileri”ni suçladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün koronavirüs önlemleri ile ilgili yaptığı açıklamada “Ermeni ve Rum lobileri”ni suçladı. Erdoğan “Meydanı FETÖ’den PKK’ya, Ermeni ve Rum lobilerinden Körfez kaynaklı husumet odaklarına kadar şer güçlerin hiçbirine bırakmayacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronvcirüs ile ilgili yeni önlemleri sıraladığı açıklamasında MHP ile kurulan Cumhur İttifakı’na değindi. Erdoğan şöyle dedi:

“Mesele ülke ve millet olduğunda diğer her şeyi teferruat olarak gören bir anlayışla Cumhur İttifakı’nı daha da güçlendirmeye kararlıyız. Türkiye’nin maruz kaldığı tüm saldırılara rağmen, hedeflerinden şaşmamasından rahatsız olan çevrelerin hiçbir oyunu bu kutlu yürüyüşü bozmaya yetmeyecektir. Sınırlarımıza yönelik tehdit ve tacizleri püskürtmeye, terör örgütlerini ve Türkiye düşmanlığıyla maruf güçleri bizzat yuvalarında bozguna uğratmaya devam edeceğiz. Akdeniz’deki, Kıbrıs’taki, Ege’deki haklarımızı ve çıkarlarımızı korumayı sonuna kadar sürdüreceğiz. Meydanı FETÖ’den PKK’ya, Ermeni ve Rum lobilerinden Körfez kaynaklı husumet odaklarına kadar şer güçlerin hiçbirine bırakmayacağız. Yurt dışındaki finans kuruluşlarını kullanarak ekonomimizi çökerteceklerini, ayaklarımıza prangalar vuracaklarını, bizi köşeye kıstıracaklarını sananları, hüsrana uğratmaya devam edeceğiz.”

Öte yandan HDP milletvekili Garo Paylan 9 Mayıs Cuma günü Bakırköy Ermeni Kilisesi’nin kapısın yakılmak istenmesini TBMM gündemine taşıdı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması talebiyle bir soru önergesi hazırladı. Paylan “Azınlıkların ibadethanelerine yapılan nefret saldırılarında, Cumhurbaşkanı’nın kullandığı “kılıç artığı” gibi nefret söylemlerinin rolü olduğunu düşünüyor musunuz?” dedi.

Paylan’ın soru önergesi şöyle: “8 Mayıs 2020 günü, İstanbul Bakırköy’de bulunan Ermeni kilisesine, sokak kapısı ateşe verilmek suretiyle bir nefret saldırısı gerçekleşmiştir. Nefret saldırısını gerçekleştiren zanlının, yakalandıktan sonra verdiği ifadede “Korona virüsünü bunlar başımıza bela ettiği için yaktım” dediği basına yansımıştır.

Bakırköy ve diğer ilçelerde bulunan kiliselere yakın zamanda, defaatle nefret saldırıları gerçekleşti. Mabet kapılarına ayrımcılık ve nefret söylemi içeren ifadeler yazıldı. Silahlı saldırı girişimleri oldu.

Bu bağlamda,

-Azınlıkların ibadethanelerine yapılan nefret saldırılarında, Cumhurbaşkanı’nın kullandığı “kılıç artığı” gibi nefret söylemlerinin rolü olduğunu düşünüyor musunuz?

-Sıkça saldırıya uğrayan azınlıklara ait ibadethanelerin güvenlikleri için ne gibi tedbirler almaktasınız?

-Bu nefret saldırılarının, geçmişte olduğu gibi devlet içindeki görünür veya görünmez odaklar tarafından yönlendirildiğini düşünüyorum. Aksini rahatlıkla söyleyebilir misiniz?”