Cübbeli Ahmet Hoca’dan Perinçek’e teşekkür

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Kamuoyunca Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Diyanet’e destek açıklamasında bulunan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek’e teşekkür etti.

Kamuoyunca Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ankara Barosu’nun hedef aldığı Diyanet İşleri Başkanlığına destek veren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile ilgili bir açıklama yaptı.

Cübbeli Ahmet Hoca, “Diyânet’i destekleyen ve değerlerimizi azîz tutan Doğu Perinçek kardeşimize şükrânlarımızı arz ederiz” dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca’nın katıldığı bir televizyon programında ‘Ermeni Soykırımı’ yalanına karşı yaptığı mücadeleden ötürü Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek’e teşekkür etmişti.

Cübbeli Ahmet Hoca ‘Ermeni Soykırımı’na karşı mücadele ettiğini söylediği Perinçek’e teşekkür ederken, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Doğu Perinçek Beyefendi’ye çok teşekkür ediyorum. Gittiler o zaman, Yaşar Okuyan filen, Avrupa Parlamentosu’nda Ermeni tasarısını reddettiler. Nasıl çalıştı, gayret etti, mekik diplomasisi yaptı … Beniz sevmez diye biliyorum. Sevmesin. Ben tanışmadım, görüşmedim ama sevmez diye düşünüyorum. Tipten şekilden kaybediyorum. Amma velakin bu adam gitti, Ermeni meselesinde vatanımızı devletimizi müdafaa etti, ben ona teşekkür ediyorum, dua ediyorum. Çünkü memleketimize milletimize bir fayda getirdiysen, tamam. İtikadi şusu busu… Gerçi ‘Ben ateist değilim, ben Müslümanım’ dedi. Böyle bir beyanını da geçen de gördüm. Mühim değil. Velev ki vatanımıza milletimize sahip çıkan adam imansız olsun. O Allah’la arasındaki sorun. Ama biz aynı gemideyiz. Bu geminin deliklerini tamir edip su almaması için canımıza malımızla fedakarlık edeceğiz.”

PERİNÇEK: VATANSEVER CÜBBELİ AHMET HOCA DOĞRU YERDE KONUMLANDI

Cübbeli Ahmet Hoca’nın Doğu Perinçek’i öven sözlerine, katıldığı televizyon programında Perinçek’ten cevap geldi.

PERİNÇEK NE DEMİŞTİ?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı bir televizyon programında “Kadıköy ve Şişli Belediyesi, çocuklara eşcinselliğe özendiriyor. Bu kabul edilecek bir durum değil. Bunun üzerine Diyanet bir açıklama yaptı. Bence Diyanet’in yaptığı açıklama çok yerindedir. Bir açıklama Diyanet tarafından yapılınca yanlış olmaz. Kur’ana göre referanslar ortaya konularak bir açıklama yapıldı. Ben Diyanet’in eşcinsellere yönelik açıklamasını çok isabetli buluyorum” demişti.

https://www.karar.com/cubbeli-ahmet-hocadan-perinceke-tesekkur-1562575