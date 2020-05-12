Antakya Müftüsü Şafak’tan “Anneler Günü” Tepkisi: “Bidattır”

Hatay‘ı merkez ilçesi Antakya İlçe Müftüsü Necati Şafak, 10 Mayıs’ta kutlanan Anneler Günü‘ne ilişkin tepkisini sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda paylaştı.
Antakya Müftüsü: İslami Kültüründe Anneler Günü’nü Bulamadım
Şafak, “Anneler günü meselesini anlamadım. Herkes kutluyor ama kuran, sünnet veya islami kültür geleneğinde böyle birşey bulamadım. 10 mayısta ne olmuş acaba. Biz müslümanlar günde 5 defa kıldığımız her namazın sonunda Allahım beni anne babamı ve tüm müminleri bağışla diye dua ederiz.” dedi.
Şafak “Birisi ölmüş annesi için 40. Gün mevlid dua vs. okutsa bidat diyor karşı çıkıyoruz. Bidattır doğru. İslamda 40. 52. günü diye birşey yok her zaman hatta her namazın sonunda dua etmeliyiz. Ama Amerikalı Hristiyan bayanın ölen annesi için mayısın ikinci pazar günü kilisede düzenlediği ayin gününü tüm dünyanın hatta müslümanların bile anneler günü olarak kabul edip kutlaması anlaşılır gibi değil.”ifadelerine yer verdi.
https://www.korfezgazete.com/antakya-muftusu-safaktan-anneler-gunu-tepkisi-bidattir/
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