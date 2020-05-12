ABD Ermenistan’da demokrasinin ilerlemesinden dolayı sevincini ifade etti

Yerevan ABD Büyükelçiliği Freedom House tarafından Ermenistan’ın 2 yılda demokraside en büyük ilerleme kaydeden ülke olarak kayıda geçtiğinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi

ABD Büyükelçiliği’nin açıklamasına göre şimdiye kadar hiç bir ülke böyle bir başarı kaydetmemişti.

Ermenistan Freedom House raporları tarihinde iki yıllık dönemde demokraside bu kadar büyük ilerleme kaydeden tek ülkesi oldu.

ABD Büyükelçiliği USAID Armenia ile birlikte Ermenistan’daki demokrasi ve yasa üstünlüğüne yönelik reformlara destek vermeye devam edeceğini de vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI