Mehriban Aliyeva iktidara gelmeyi umuyordu. Űmitleri koronavirüs nedeniyle suya düştü – Ermenistan Kamu Radyosu

Geçtiğimiz hafta Artsakh ve Azerbaycan arasındaki temas hattında Azerbaycan tarafı ateşkesi 100’den fazla kere ihlal etti. Bu arada Ermeni mevzilerine doğru farklı çaplı silahlardan 700 mermi ateşlendi. Artsakh Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklama uyarınca ateşkese sadık kalmaya devam eden Artsakh Savunma Ordusu birlikleri, mevzileri güvenilir şekilde savunmak için gerekli olan adımları atmayı sürdürüyorlar.

10. Lragir.am- Koronavirüs (Kovid-19) salgını Azerbaycan’ın hem ekonomik, hem de jeopolitik durumunu kötüleştirdi. Azerbaycan’ın yakın müttefiki sayılan Kazakistan bile, sınırını ihlal eden Azerbaycanlı balıkçıyı öldürdü. Buna rağmen İlham Aliyev, yönetimi ellerinde tutmaya devam ediyor. Halbuki daha önce bu ülkede iktidar, Aliyev’in eşi Mehriban Aliyeva’nın, geçen yılın sonbaharında Moskova’ya yaptığı ziyaretten sonra yavaş yavaş kaybolmaya başlamıştı.

Mehriban Aliyeva döner dönmez Bakü’de Azerbaycan Parlamentosu feshedildi. Azerbaycan cumhurbaşkanı ve Nakhicevan klanının değişmesi Rusya için iyi olurdu. Mehriban Aliyeva’nın Azerbaycan Devlet Başkanı görevine getirilmesinde yardımcı olan Rusya, Azerbaycan’da etkisini artırırdı. Ayrıca Artsakh (Dağlık Karabağ) meselesinin çözümü için yapılan görüşme sürecinin uzatılması için de vakit kazanılırdı. Bu da Rusya için önemlidir çünkü savaş sonucunu öngörmek mümkün olmazken, statükonun korunması daha elverişli gibi geliyor.

Őzellikle 2016 yılının Nisan ayında Azerbaycan tarafından başlatılmış Dört Günlük Savaş’ta bu ülkenin başarısızlığı şartlarında iktidar meselesi pek önemlidir. Bunun yanısıra ABD tarafından öne sürülmüş Viyana gündemi de, Azerbaycan için bir bela olarak kalmaya devam ediyor. Viyana gündemi henüz iptal edilmedi. Ermenistan’da yaşanan Kadife Devrim ise, Aliyev’in hesaplarını daha da karıştırdı.

Aynı zamanda Azerbaycan, demokrasi konusunda da Avrupa’nın eleştirilerine uğruyor. Űlke içinde toplum arasındaki gerginlik de artıyor. Muhtemelen bu koşullarda iki klanın, kendi aralarında yaptığı hesaplamalar soucunda Mehriban Aliyeva’nın senaryosu ortaya çıktı. Bu konuda Erdoğan’ın İlham Aliyev’e sunduğu destek ilginçti. Şubat ayında Azerbaycan’a giden Türkiye Cumhurbaşkanı, yeni meclis seçilirken Aliyev’i desteklediğini beyan etti. Rusya da koronavirüs salgını şartlarında Aliyev’e yardım etmeyi tercih etti.

Ermenistan Kamu Radyosu