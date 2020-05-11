Ermenistan’da Diaspora’nın desteğiyle güneş istasyonu inşa ediliyor

Ermenistan’ın Vayots Dzor idari bölgesinin Saravan köyünde “AREG ENERGIA” güneş enerjisi istasyonunun inşaat çalışmaları başladı.

Diaspora İşleri Baş Komiserliği’nden alınan bilgiye göre, güneş enerjisi istasyonu projesi için Ermeni Diasporası’ndan 9 milyon dolarlık yatırım yapıldı.

Proje fikri, Diaspora İşleri Baş Komiseri Zareh Sinanyan’ın, 10 ay önce Kıbrıs Ermeni işş adamları ile bir araya geldiğinde doğdu. Daha sonra projenin hayata geçeirilmesi için gerekli adımlar atılmaya başladı.

Ermenistan’ın Saravan köyünde, deniz seviyesinden 1.720 metre yüksekliğinde 36 hektarlık bir arazide güneş istasyonunun temeli atıldı. İnşaatın, en geç bir yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/05/11/Ermenistan-diaspora-güneş-enerjisi-istasyonu/183085