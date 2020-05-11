Ermeni besteci Aram Khachaturyan adına Uluslararası müzik yarışması online olarak düzenlenecek

6 Haziran dünyaca meşhur Ermeni besteci Aram Khachaturyan’ın doğum yıldönümüdür. Bu sene büyük sanatçının doğum günü olan 6 Haziran’da Aram Khachaturyan 16’ıncı Uluslararası yarışmasına start verildi.

‘Aram Khachaturyan-yarışması’ kültür vakfının sunduğu bilgilere göre Covid-19 yeni tip koronavirüs pandemisinden kaynaklanan sınırlandırmalardan dolayı bu sene yarışmanın online düzenlemesine karar verildi.

Yarışmanın bütün süreci açılış ve kapanış törenleri, yarışma aşamaları Aram Khachaturyan yarışmasının resmi sitesinden yayınlanacak.

Örganizatörler yeni teknolojiler kullanarak çok ilginç çözümler bulmuş online yarışma için.

6-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen yarışmaya 16-32 yaş arası müzisyenler katılacak. Ermeni büyük deha Aram Khachaturyan’ın eserleri de yarışma programında yer alacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/05/11/Aram-Khachatryan-Uluslararası/183179