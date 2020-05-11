Demokratların Başkan Adayı Joe Biden: “Seçilirsem, Ermeni Soykırımını Tanıyacağım”

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RIDVAN KARLUK

ABD Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden (Demokratların Başkan adayı) 24 Nisan’da Başkan seçilirse sözde Ermeni soykırımını tanıma sözü vermiştir. Geçmişte Trump ve eski başkanlardan biri hariç tasarıları önlemiş ve Ermeni tehcirine “soykırım” dememiştir. ABD Başkanı Donald Trump, Ermeniler tarafından 1915 olaylarının yıl dönümü olarak kabul edilen 24 Nisan’a ilişkin, Ermenice “Büyük Felaket” anlamına gelen “Meds Yeghern” ifadesini kullanarak “Bugün 20. yüzyılın en büyük toplu kıyımlarından olan Meds Yeghern’de acı çekmiş olanların anısını hatırlıyoruz. 1915 yılından itibaren 1,5 milyon Ermeni’nin sınır dışı edildiğini, öldürüldüğünü ya da tehcir edildiğini” açıklamış, “Bu günde, yaşamını kaybedenlere ve acı çekenlere saygı duyarken, daha insani ve barışçıl bir dünya geliştirme sözümüzü de yineliyoruz” demiştir.

Başkan Trump, Ermeni ve Amerikan toplumları arasındaki bağa dikkati çekerek, “Ermeni toplumunun yeniden kurulmasına ve hayatlarının kurtarılmasına birçok Amerikalının katkı yaptığını, acı çekenlerin hatıralarına saygı gösterdiklerini” açıklamıştır. Ermenilerin ABD’ye zengin kültürlerini getirmesi ve Amerikan toplumuna birçok katkıda bulunmasından dolayı kendilerini şanslı hissettiklerini vurgulamıştır.

Trump, göreve geldikten sonraki üç açıklamasında da “Meds Yeghern” ifadesine yer vermiş, önceki ABD Başkanı Barack Obama da konuyla ilgili tüm açıklamalarında bu ifadeyi kullanmıştı. ABD başkanları, 1993 yılında Bill Clinton döneminden bu yana her yıl yazılı açıklama yapmakta ve 1915 tehciri için genellikle “büyük felaket, tehcir ve katliam”

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan tasarıyı kabul etmesinin ardından Kongre’nin üst kanadı olan Senato’da da tasarı oybirliği ile kabul edilmiştir. Tehcir olayını Osmanlı Batı dünyasına anlatamamıştır. 1843 yılında yayın hayatına başlayan, 1891’de ilk fotoğrafı yayınlayan 1944 yılına kadar Paris’in haftalık gazetesi olan L’Illustration 9 Ocak 1915 tarihinde “Ermenistan ve Transkafkasya Sınırları” başlığı ile verilen haritada Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’yu Ermenistan olarak göstermiş ve şu ifadeye yer vermiştir: “Sarıkamış’ın zaferi Ermenistan’ı Ruslara açıyor ve şüphesiz Türk barbarlığının yıktığı ve kurtuluşunu isteyen ülkelerdeki savaşı sona erdirecek”.

Ermeni tehcirini soykırım olarak nitelendiren bir karar alınmış olmasına rağmen Trump yönetimi sözde soykırım tasarısına onay vermemiştir. Böyle bir kararın NATO müttefiki Türkiye ile ilişkilere zarar verme ihtimali dikkate alınmıştır.

Başkan Trump’ın aksine Demokratların Kasım ayında yapılacak seçimlerdeki adayı Joe Biden seçilirse, sözde Ermeni soykırımını tanıma sözü vermiştir.

http://www.sakaryagazetesi.com.tr/makale/demokratlarin-baskan-adayi-joe-biden-secilirsem-ermeni-soykirimini-taniyacagim-8267/